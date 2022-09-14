الشائعات لا تنطلي إلا على جاهل.. فالمتبصر والواعي يعرف أنها أكاذيب وأن مطلقها مأجور

خلال عضويتي لم أكسب ديناراً واحداً.. لله الحمد لا أحتاج إلا كلمة والنعم من الناس

مجلس الأمة وجد لخدمة الناس وهناك لجنة للعرائض والشكاوى لتقدم كل صاحب مظلمة

لا أفرق بين أبناء الشعب الكويتي سواء كانوا سنة أو شيعة أو حضراً أو بدواً وديواني للجميع



محمد الدشيش



وسط حضور كثيف ومنقطع النظير افتتح النائب السابق ومرشح الدائرة الأولى أحمد خليفة الشحومي مقره الانتخابي مساء أول من أمس بمنطقة سلوى مرحبا بالحضور في مقرهم.



وقال الشحومي في بداية حديثه إن «الشائعات حوله لا تنطلي إلا على جاهل حيث إن المتبصر والواعي يعرف أنها أكاذيب وأن مطلقها مأجور عبر حسابات وهمية حاقدة تتحرك بدولة تويتر العميقة لتطلق الشائعات حتى تصبح كالجبل ولكنهم لا يعلمون ولا يدركون أن الله ينتصر للعباد، وأني دعوت ربي كما يدعو الأنبياء والصالحون (أني مظلوم فانتصر)».



وأضاف الشحومي «أن مطلقي الاكاذيب لم يمنعهم دين ولا ضمير من القيام بفعلهم هذا فهم لا يملكون شرف بالخصومة ولا تورع عن الهجوم والإساءة إلى الناس وتعريضهم للشائعات والطعن، ولكن الله غالب على أمر، وإذا جاءكم أيها الإخوة فاسق بنبأ عليكم التبين منه، علما أن هذه الشائعات لم تزيدني إلا قوة وإصرارا، وهم لا يستطيعون مواجهة المختلف معهم».



وبين الشحومي أن «القصة بدأت بعد نتائج الانتخابات الماضية حيث أرادوا أن أكون إمعة وتابعا لأوامرهم، حيث إنني لم أنصع لهم أو أرضخ بتلقي الأوامر منهم فهل ترضون أن أكون تابعا لهم أم أكون رجلا لي قراري، والسؤال لكم أنتم هل تختارون وترضون أن أكون إمعة، لافتا إلى أن النائب الذي لا يملك الشجاعة لا يمكن أن يبني بلدا والذي لا يملك رأيا لا يمكن أن يصلح الأحوال، وكل اجتهاد أقوم به كان في العلن وليس في السر».



وقال الشحومي إن «الحق يظهر، حيث انهم سعوا إلى قطع الأرحام والأنساب وزرعوا الحقد والكراهية والنميمة بين أبناء العمومة باسم الموقف السياسي وقدموا المكر والخيانة على الحقيقة والوفاء وحاولوا أن يجعلونا بأقبح الصور والصفات وحولوها كأنها خيانة للأخلاق والأعراف، ولكن كلما أرادوا شيئا كانت إرادة الله أكبر (ويمكرون ويمكر الله)، ولكن والذي نفسي بيده سأتصدى لهم لأنهم كذابون، فأنا قضيتي بناء بلد واستقرار وتنمية».



وتابع قائلا: «يا أهل الكويت أنا أقف أمامكم كابن لكم وعضيد وسند، وأنتم سندي بعد الله عز وجل وأقول بكل شموخ وعزة للشرذمة خبتم وخاب مسعاكم وإن عدتم عدنا وأغلبيتكم في السر ليس كما في العلانية، لافتا إلى أن أجداد وآباء هذا الوطن عاشقون له فكان الوطن عاشقا لأبنائه».



وأضاف «سنتصدى لهؤلاء مطلقي الشائعات فمجلس الأمة وجد لخدمة الناس وهناك لجنة للعرائض والشكاوى لتقديم كل صاحب مظلمة لأخذ حقه ومن يدعي أن هناك تجاوزات وتعديات وحينما نطالبه بكشف ما لديه من أدلة يقول، سيكون دورنا بهذا الشأن داخل المجلس».



وبين الشحومي «مع كامل احترامي للإعلاميين إلا أن الإعلام لم يعد صحيحا ومضللا حيث أصبح إعلام تندر على الناس وكشف عوراتهم لذلك أقول لهم اتقوا الله في البلد ببث الإساءات التي تضر الكويت، وأتساءل لماذا تشوهون صورة البلد؟».



وحول التكسب من العضوية، أكد الشحومي أنه خلال عضويته لم يكسب دينارا واحدا وأنه ولله الحمد غير محتاج إلا كلمة والنعم من الناس، لافتا إلى أن هناك من يتهم الناس وهو لديه فساد ومصالح مع بعض الجهات، وانه لا يفرق بين أبناء الشعب الكويتي سواء سنة او شيعة او حضر وبدو وانه يفتح مكتبه وديوانه امام الجميع ويستقبل جميع الاطياف.



وأوضح انه «لديه القدرة ان يكشف حقائق البعض ولكنه يدفع بالتي هي أحسن، مشيرا إلى أنه من السهل ان يتهم الناس ولكن من الصعب ان يستمر بالطعن والتلفيق الكاذب والشك بذمم الناس، والكويت بلد خير وهناك نماذج كثيرة مشرفة والكويت أنجبت الكثير من الأخيار وستكون ولادة وليس كما يصورها البعض انها بلد فاسدين فكفى ظلما للناس ورسم صورة يأس في البلد ولكن على الرغم من ذلك ستبقى الكويت بلد خير وعزة وكرامة وعليكم انتم ابناء الكويت ان تنهضوا بها فهي من مسؤوليتنا وعلينا زرع المحبة والتسامح وأنا بالنسبة لي مسامح كل من طعن بي سواء من أبناء العمومة أو غيرهم».



وطالب الشحومي «الانتصار للعقل والحكمة وحسن الاختيار للطريق الذي علينا المسير به، مبينا ان هناك من يبيع الوهم ويصور ان البلد يعيش في الفساد والمسؤولية هي ألا نترك فاسدا أو أحمق أن يوجهنا، وعيب على من يسعى للتكسب في فترة الانتخابات من خلال جعلي طائفيا، فأنا ديواني مفتوح لكل أبناء الكويت وهو ديوان أسسه أسلافي من قبل وجودي».



وأضاف أنه «دخلت المجلس بثوب أبيض نظيف وخرجت منه نظيف، وفي حال وصولي إلى البرلمان سأكون من الداعمين لنهج وإصلاحات حكومة رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وكل خطوة إصلاحية يقوم بها مستقبلا، حيث ان كلمة سمو الأمير لا يمكن أن نضحي بها».



وأكد الشحومي أن «رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح لديه نوايا طيبة تجاه الإصلاح والتطوير وتمكين الكفاءات، مشيرا إلى أنه على الجميع، وهو أولهم، دعمه للوصول إلى المستقبل المنشود».



لقطات من الندوة



٭ أول كلمة وجهها مرشح الدائرة الأولى أحمد الشحومي للفريق الاعلامي وقال: هل هناك إشاعة جديدة اليوم ولا أبدأ الندوة؟



٭ إن هذا الديوان ديوان الشحومي ليس ديوان أحمد، ديوان شيباننا الأولين وهم المرحوم عيد الشحومي والعم رشدان الشحومي وآخرون.



٭ كان الحضور كثيفا قبل افتتاح الندوة بساعتين غصت به منطقة سلوى.



٭ أشاد الشحومي بأعضاء حملته الانتخابية واصفا إياهم بالعون والسند له، مشيرا إلى أن إبراهيم الخالدي وقف معه وسانده بتنظيم افتتاح المقر رغم وفاة والده أمس وأن صالح سالم كذلك أبى الا أن يقف بالافتتاح ويحضره رغم وفاة ابن أخيه.. مقدما الشكر لجميع القائمين والعاملين على حملته الانتخابية معتذرا منهم على الإرهاق الذي أصابهم لقيامهم بصد الشائعات عنه.



٭ في ختام كلمته، أقسم أحمد الشحومي انه سيسلم على الحاضرين بعد الندوة واحدا تلو الآخر تقديرا منه للحضور الكبير.