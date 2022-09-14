عبدالعزيز المطيري



قال مرشح الدائرة الرابعة النائب السابق محمد هايف «إننا ولله الحمد كنا من أوائل الموقعين على وثيقة القيم، والضجة التي حصلت ضد الوثيقة من أشخاص بعضهم أصوات نشاز لا يحملون من الأساس قيما أو مبادئ، ونؤكد ما جاء في الدستور الكويتي أن دين الدولة الإسلام وأن الشريعة الإسلامية هي مصدر أساسي للتشريعات والقوانين».



وأضاف محمد هايف خلال حفل افتتاح مقره الانتخابي بالدائرة الرابعة مساء أمس الأول: بالنسبة للحوار الوطني يفترض أن يكون معلنا وأن يضم جميع شرائح المجتمع والأحزاب والكتل السياسية حتى يضعوا أهدافهم ويخرجوا بنتيجة، أما الحوار السابق فهو حوار حكومي ـ نيابي ولا يعد حوارا وطنيا بسبب غموضه وسريته، وأكد كلامي ذلك النائب السابق د.حسن جوهر عندما قال إن الحوار الوطني هو «حمل كاذب».