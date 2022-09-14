سلطان العبدان



قال مرشح الدائرة الرابعة النائب السابق شعيب المويزري «إن المجلس الماضي انتهى، والآن نحن على أعتاب انتخابات جديدة»، و«لذلك يجب على الشعب أن يختار الأصلح وعدم التصويت لمن لا يخاف الله، مهما كان قريبا منك».



وأضاف المويزري خلال افتتاح مقره الانتخابي مساء أمس الأول في الدائرة الرابعة «نريد أن ندخل في أول يوم عمل لمجلس الأمة القادم من دون صراعات على الرئاسة، ولذلك قررت أن أعطي صوتي لأحمد السعدون، وأي نائب يحاول خلق فتنة، أنا أتعهد لكم شخصيا بأن أذكر اسمه في أول جلسة».



وأكد أن «مجلس الأمة ليس باب رزق إلا للذي يبحث عن الحرام، وليس وجاهة إلا لمن يبحث عن الوجاهة، وأنا لا أقبل الحرام ولا أبحث عن الوجاهة».



وأضاف أن «الشعب الكويتي طيب، ومستبشر خيرا بخطواتكم، والمواطنون متفائلون، وأنا واحد منهم متفائل بعد القرارات التي أصدرتها الحكومة».



وخاطب المويزري رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح قائلا «هل رأيت كيف وقف الشعب الكويتي معك، فهذا دليل حبه لهذا الوطن والولاء لأسرة الحكم، كل فرد من الشعب بذمتك يا رئيس الوزراء ولذلك عليك اختيار وزراء يخافون الله، وإعطاء المواطن حقه، وإدارة الثروة بطريقة فيها مخافة الله، فالحلال بين والحرام بين».



وكشف المويزري عن أن «المجلس سيتعاون مع الحكومة في محاسبة كل من تسبب في حرمان المواطن من حقوقه وتدمير ثروة الشعب، وسنعمل معا كي نصل إلى مراحل متقدمة من التنمية».