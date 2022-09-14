ارتفع سعر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار الكويتي اليوم الأربعاء بنسبة 0.21 في المئة إلى مستوى 0.308 دينار فيما انخفض سعر صرف اليورو بنسبة 1.17 في المئة ليبلغ 0.308 دينار مقارنة بأسعار يوم أمس الثلاثاء.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض بنسبة 1.33 في المئة إلى مستوى 0.355 دينار والفرنك السويسري بنسبة 0.79 في المئة ليبلغ 0.320 دينار فيما استقر الين الياباني عند 0.0021.

يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.