وصل ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح والوفد المرافق له إلى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية اليوم لترؤس وفد دولة الكويت المشارك في اجتماعات الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكان في مقدمة مستقبلي سموه وزير الخارجية الشيخ د. أحمد ناصر المحمد وسفير الكويت لدى الولايات المتحدة الأميركية جاسم البديوي ومندوب الكويت الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة طارق البناي وأعضاء السفارة.

وأعرب سمو رئيس مجلس الوزراء في تصريح صحافي لدى وصوله عن اعتزازه بحضور اجتماعات الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة ممثلا عن صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد لترؤس وفد الكويت في هذا العام، والتي تكتسب أهمية بالغة في ظل التحديات الجسيمة التي يشهدها العالم.

وأكد سموه التزام الكويت بسياستها الخارجية الراسخة وثوابتها المبدئية القائمة على مساندة جهود الأمم المتحدة والسعي الدائم للتوصل إلى سلام عادل وشامل في مختلف القضايا الإقليمية والدولية، مشيدا بالدور الذي تقوم به المنظمة الدولية في دعم الاستقرار والتنمية في مختلف المناطق.

وقال إن دبلوماسية الكويت ثابتة منذ انضمامها للمنظمة الدولية وتؤكد على ضرورة الحفاظ على سيادة الدول وحسن الجوار والاحترام المتبادل بينها بما يحقق تطلعات الشعوب في العيش بأمن وسلام واستقرار.

ودعا سموه المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته من أجل وقف الحروب وفض النزاعات وتعزيز حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ونبذ العنف والإرهاب بكافة أشكاله وصوره ومحاربة الفقر مؤكدا دعم الكويت المستمر لجهود الأمم المتحدة ومنظماتها المختلفة في هذا الصدد.

وأشار سموه إلى حرص الكويت على مواصلة دورها الإنساني المميز في معالجة الكوارث والأزمات وإغاثة الشعوب المنكوبة ودعم جهود التنمية في مختلف دول العالم والتعاون مع الأمم المتحدة ووكالاتها وبرامجها المختلفة العاملة في هذا المجال.