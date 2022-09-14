أسامة أبو السعود

أعلن نائب رئيس نقابة العاملين بشركة نفط الكويت، علي العامري، دعم النقابة الكامل لمطالب ابناء الكويت من الحاصلين على تخصصات جامعية او من حملة الدبلوم في مجال الهندسة وصناعة البترول والبتروكيماويات والصناعة التابعة لها .



وشدد العامري في تصريح صحافي، على ان اعلانات مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها عن إتاحة فرص عمل للخريجين الجدد من حملة الشهادات الجامعية او الدبلوم للكويتيين للانضمام إلى العمل في مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها هي اعلانات في تخصصات قليلة .

واكد ان هناك الاف الشواغر واحتياج كبير للتوظيف في القطاع النفطي، مشددا على ضرورة استيعاب الاعداد الكبيرة من الخريجين المتخصصين في هذا المجال .

ودعا العامري الى ضرورة الاسراع في تطبيق سياسة الاحلال الوظيفي للخريجين الكويتيين كما جاء في توصيات سمو ولي العهد.

واكد ان نقابة نفط الكويت مستمرة - كما عهدها الجميع- في دعم مطالب الطبقة العاملة من ابناء الكويت ، ولن تتهاون في المطالبة حتى شمول جميع التخصصات الفنية و الادارية في اعلانات التوظيف القادمة .

كما طالب العامري باسم نقابة نفط الكويت بإزالة شرط التامينات عن جميع التخصصات ، وزيادة العمر وان تكون المفاضلة وفق سنوات أقدمية الشهادة .

وختم العامري تصريحه بضرورة الغاء الشروط التعجيزية في اختبارات القبول، وتغيير الآليات السابقة بما يسهل عملية توظيف الكفاءات الوطنية، وسد مختلف الشواغر في القطاع النفطي وتقليل أعداد العاطلين عن العمل .