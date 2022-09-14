اقتحمت شابة لبنانية تدعى سالي، صباح اليوم الأربعاء، فرع مصرف بلوم بنك في منطقة السوديكو القريبة من مقر السفارة الفرنسية في بيروت، للمطالبة بأموالها بالقوة.

وكانت سالي تحمل عبوة بنزين ومسدس، وتصرخ بأعالي صوتها :أختي عم تموت بالسرطان أريد أموالي".

وقال مصدر من جمعية للدفاع عن حقوق المودعين، إن المودعة وشركاء لها احتجزوا رهائن لفترة وجيزة وغادروا البنك بعد الحصول على 13 ألف دولار ونحو ستة ملايين ليرة لبنانية.

وأضاف مصدر جمعية (صرخة المودعين)، التي تدافع عن المواطنين اللبنانيين الذين علقت مدخراتهم في البنوك اللبنانية في ظل الانهيار المالي، إن المرأة كانت تسعى للوصول إلى مدخراتها لدفع تكاليف علاج شقيقتها من السرطان.

وأكد المصدر انتهاء وضع احتجاز الرهائن.

ومن جانبها بينت مراسلة "سكاي نيوز عربية" أن السلاح الذي كانت تحمله الشابة تبين لاحقا أنه من البلاستيك وغير حقيقي.