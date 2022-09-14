بدعم المحسنين الكرام من أهل الكويت، قامت جمعية تراحم للأعمال الخيرية والإنسانية، بتقديم المساعدات الإغاثية للمتضررين من الفيضانات التي ضربت عدة مناطق بجمهورية غامبيا.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية تراحم للأعمال الخيرية والإنسانية الشيخ الدكتور حمد بن محمد الهاجري في تصريح صحافي: إن تلك المساعدات تأتي في إطار مد يد العون والمساعدة للمتضررين، وامتداداً للدور الإنساني للجمعية، واستمراراً لمبادراتها الإغاثية في مناطق الكوارث والنكبات، وتعزيزاً لمبدأ إغاثة الملهوف الذي حثنا عليه شرعنا الحنيف.

وأوضح الهاجري أن الحملة الإغاثية للمتضررين من الفيضانات في غامبيا، جاءت كتدخل إنساني بعد أن اجتاحت السيول والفيضانات الموسمية بعض المدن، بما فيها العاصمة بانجول، ووُصفت هذه الفيضانات بأنها الأسوأ في البلاد منذ أكثر من نصف قرن،

وتابع، اشتملت الحملة على توزيع السلال الغذائية وترميم المنازل المتضررة، واستفاد منها 51 أسرة من ذوي الحاجة.

وأشار الهاجري إلى أن تلك المساعدات لاقت ردود أفعال إيجابية من المستفيدين الذين عبروا عن امتنانهم بالدعوات للمتبرعين من أهل الكويت على دعمهم في هذا الوقت الحرج، الذي تعرضوا فيه للمخاطر وواجهوا خلاله ظروفاً معيشية بالغة الصعوبة.

مختتماً تصريحه بالشكر والدعاء لكل من جادت أياديهم بالخير والعطاء، غوثاً وعوناً للمتضررين والمنكوبين في كل مكان، داعياً المولى تبارك وتعالى أن يكتب أجورهم ويتقبل منهم صالح أعمالهم.