شاھد ما يزيد قلیلاً عن خمسة ملايین شخص آخر رحلة للملكة إلیزابیث يوم الثلاثاء لتصبح الرحلة التي تحمل جثمان الملكة الراحلة من إدنبرة إلى لندن أكثر الرحلات متابعة في التاريخ.

وقال موقع (فلايت رادار24) لتتبع الرحلات الجوية إن 79.4 ملیون شخص إجمالا شاھدوا الرحلة مباشرة عبر الإنترنت، إضافة إلى ربع ملیون شخص آخر شاھدوھا على قناته على يوتیوب.

وأضاف الموقع أن ستة ملايین شخص، وھو رقم لم يسبق له مثیل، حاولوا متابعة الرحلة منذ بداية تشغیل الطائرة (بوينج سي 17 إيه جلوب ماستر) جھاز الإرسال والاستقبال بھا في مطار إدنبرة، مما أثر على استقرار منصته.

وقال مدير الاتصالات في (فلايت رادار24) في رسالة بالبريد الإلكتروني "بعد سبعین عاما من رحلتھا الأولى بصفتھا ملكة على متن الطائرة أرجونوت "أتلانتا" التابعة لشركة الخطوط الجوية البريطانیة لما وراء البحار (بواك)، فإن الرحلة الأخیرة للملكة إلیزابیث الثانیة ھي الرحلة الأكثر تتبعا في تاريخ (فلايت رادار24)".

توفیت إلیزابیث، أطول ملوك بريطانیا حكماً، في بالمورال باسكتلندا في الثامن من سبتمبر أيلول، وستقام جنازتھا في 19 من الشھر نفسه.

وقال الموقع إن الرحلة تابعھا أكثر من ضعف الرقم القیاسي السابق البالغ 2.2 ملیون، عندما توجھت رئیسة مجلس النواب الأميركي نانسي بیلوسي في زيارة مثیرة للجدل إلى تايوان في أغسطس الماضي.