الیوم سنتطرق الى موضوع مھم جداً ويعاني منه العديد من أصحاب السیارات وھو ظھور لمبة المكینة أو كما يسمیھا البعض لمبة المحرك أو لمبة التشیك وتتعدد تسمیتھا من بلد عربي لآخر لا يھم الأسماء بقدر مايھم أن نفھم العطل ففي ھذا الموضوع سنتعرف على أھم اسباب ظھور لمبة المكینة وھي كالتالي :

علامة المكینة في السیارة ( Check Engine ) عندما تظھر على لوحة القیادة ، يكون ھناك عطل بالسیارة حیث تتعدد الأسباب التي تؤدي الى ظھور ھذه اللمبة ، وفي الغالب تكون أسباب ظھورھا في القطع التي سنتطرق الیھا الآن وھي كالتالي:

أولا : تلف حساس الأكسجین ( الشكمان ) في السیارة :

ففي الغالب تظھر لمبة المحرك عند السیر بسرعة 100 الى 120 كم في الساعة ، وفي أغلب الأحیان لا يكون الحساس قد تعرض للتلف بل فقط يحتاج الى (تنظیف حساس الشكمان) وبالتالي يعود للعمل بالشكل المطلوب، فھو يتعرض باستمرار للترسبات الصادرة من المحرك نظراً لتواجده في شكمان السیارة ( علبة البیئة ) وعند تلف حساس الشكمان تلاحظ معه زيادة

في استھلاك الوقود في محرك السیارة.

ثانیا : وجود مشكلة في بواجي السیارة:

وھي أيضاً تؤدي الى ظھور لمبة المكینة ( Check Engine )

ثالثا : وجود عطل في حساس الھواء بالسیارة أو تعرضه للتلف:

ومن أعراض عطل حساس الھواء، ھو ظھور لمبة المكینة، ووظیفة حساس الھواء ھي القیام بقیاس كمیة الھواء الداخل الى المحرك وذلك من أجل معرفة مقدار الوقود الازم لتشغیل المحرك

بحالة جیدة وفي الوضع الممتاز.