توضيحا لما يتم تداوله بشأن أسعار توريد دواء الروكسنين Roxonin 60mg لوزارة الصحة، وإعلاء لمبدأ الشفافية، وإنصافاً لجهود العاملين في الوزارة، تود وزارة الصحة توضيح مايلي:

كمية العقد للصنف المذكور "10 مليون حبة"، وليس 10 آلاف حبة.

سعر عبوة التوريد 40 حبة للوزارة 2.3 دينار، بسعر 0.057 فلس للحبة.

سعر ذات الصنف بالقطاع الخاص للعبوة 20 حبة 2.6 دينار بسعر 0.130 فلس للحبة.

وفقا للبيانات السابقة، فإن سعر تعاقد الوزارة من ذات الصنف أقل بواقع 0.0725 فلس للحبة عن القطاع الخاص.

سعر تعاقد الوزارة للصنف المذكور أقل بنسبة 56٪؜ من سعر القطاع الخاص.

هذا وتحتفظ وزارة الصحة بحقها القانوني تجاه كل من تداول المعلومات غير الصحيحة دون تثبت، وطعن بذمم منتسبيها الذين يقومون بواجبهم الوطني والمهني.