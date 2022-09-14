عاطف رمضان
أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السـكنية، عن توزيع الدفعة الخامسة مـن (N7 ) في القسائم الحكومية في مشروع جنوب مدينة صباح الأحمد السكنية والتي تشتمل على 278 قسيمة بمساحة 400 متر مربع للمخصص لهم حتى تاريخ 16 نوفمبر 2016 وذلك وفقا للمواعيد التالية:
توزيع البطاقات يومي الخميس 15 سبتمبر 2022 والاحد 18 سبتمبر 2022 ، وتوزيع بطاقات الاحتياط يوم الاثنين 19 سبتمبر 2022 ، واجراء عملية القرعة يوم الاربعاء 21 سبتمبر 2022 .
وذكرت "السكنية" ان المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع والمدرجة أسمائهم ضمن هذا الخبر عليهم الحضور شخصياً إلى مبنى المؤسسـة في منطقة جنوب السرة الساعة التاسعة صباحاً ، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص وذلك لاستلام بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي.
ولفتت "السكنية" الى ان من يتخلف عن استلام بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة ، فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليهم في التخصيص.
كما يرجى من المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذه المنطقة ولم ترد أسمائهم ضمن هذا الكشف الحضور إلى مبنى المؤسسة في تمام الساعة التاسعة صباح يوم الاثنين الموافق 19 سبتمبر الجاري مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط.
وقالت "السكنية" انه لن يسمح بدخول القاعة إلا لصاحب العلاقة فقط مع إمكانية تسليم بطاقات دخول القرعة لمن وردت أسمائهم على هذه الدفعة.
الأسماء كالتالي:-
0001 طلاع مضحي طلاع المضحي
0002 علي محمود عبدالمحسن بوحمد
0003 عبدالله عدنان عبدالله محمد
0004 محمد ناصر فهد بزيع
0005 حامد عبدالله عبدالرضا
0006 محمد جاسم عيد بن زايد
0007 مشارى مخلد مرزوق العازمي
0008 مشيط حمد مشيط العجمي
0009 احمد خالد عبد الرزاق العيسى
0010 محمد عبد الله احمد الحسينى
0011 عبد الله عبد الوهاب عبد الوهاب الرقم
0012 علي نجم علي العصفور
0013 راشد سالم ناصر الهاجرى
0014 محمد نزار مقطوف على
0015 حسين مبارك سعد الرشيدي
0016 عبد الله حسين ناصر التركيت
0017 علي جواد علي احمد الشواف
0018 محمد حسين علي غلوم
0019 احمد سالم فالح العازمى
0020 فهد حمود فهد الخالدى
0021 مطلق حمود فهد الخالدى
0022 محمد عبد الرحيم عباس على
0023 عبد الله مطلق محمد العازمى
0024 محمد غزاي محمد العازمي
0025 عبد الله محمد ناصر العبد العالى
0026 مساعد مبارك مزيد المطيرى
0027 محمد عبدالله حسين محمد
0028 صالح محمد صالح الرشيد
0029 خالد احمد جاسم العوض
0030 حسن حمد حسن الشامري
0031 خالد مصطفى عبد الرسول حسن
0032 مبارك سلطان مبارك العجمى
0033 عبد الرحيم محمد عبد الرحيم الكندرى
0034 خليل ابراهيم خليل العلى
0035 عبدالله خالد خالص
0036 عبد الله حجاب بدر جويعد
0037 ثامر سعد رجا العازمى
0038 حمود صقر حمود الصلال
0039 راشد حمد عبيد الرشيدى
0040 حسين علي هاشم يوسف
0041 عبد العزيز خضر حسين على
0042 حمود احمد ابراهيم عاشور
0043 يحيى سعود حسين العجمى
0044 عبد الله مطلق مفلح الهبيده
0045 عبد الله سعد زنيفر العازمى
0046 سالم عبد المحسن ضبيب العازمى
0047 جابر احمد عبدالرضا الحداد
0048 حسين على حسين الناصر
0049 راجح عذبى راجح العجمى
0050 علي راشد علي العتيبي
0051 محمد حبيب شناوه المهنا
0052 جاسم حسين محمود شعبان
0053 خالد يوسف فهد القروى
0054 عبد الله سلطان مبارك العجمى
0055 فيصل سلطان محمد المزعل
0056 ناصر احمد صالح المكيمى
0057 عبد الرحمن احمد محمد اكبر
0058 احمد خالد احمد الوقيان
0059 فهد سالم ابراهيم الخضر
0060 ثامر محمد صخيل العنزى
0061 حمد سالم بدر ملك
0062 جاسم احمد محمد المنيخ
0063 صالح محمد رجا العازمى
0064 فليج فاضل خليفه الفليج
0065 سالم عمران حسن سالم الحمادى
0066 خالد عبد المجيد محمد حسين
0067 ضاري نواف خلف العنزي
0068 فيصل عبد العزيز حمد عبد الكريم
0069 محمد فهد محمد الدريبان
0070 فهد عبدالحميد شملان الجناع
0071 طارق مشعل يوسف الدرباس
0072 عمر وليد مبارك الشطى
0073 جاسم محمد اسد حيدر
0074 عبدالعزيز محمد حسين الجبر
0075 يوسف ناصر غلوم دشتي
0076 عبد الله مصطفى محمد المبارك
0077 علي عبدالرضا عبدالله منوه
0078 حسن بليه حمد العجمى
0079 يوسف محمد على عبد الرحيم
0080 سعود عبد العزيز حطاب الحطاب
0081 عبد الرحمن مساعد سليمان العتال
0082 حمد محمد جابر المرى
0083 خالد راشد على الرقم
0084 عبد الله محمد خلف البيشي
0085 محمد احمد سلمان الشمالى
0086 خالد نصار فالح العجمى
0087 احمد نجيب احمد القناعي
0088 عبد الوهاب عبد الحميد مبارك الحموه
0089 بدر احمد خليفه الشاهين
0090 طلال جاسم راشد آل بن علي
0091 محمد عبدالله زيد العليان
0092 يوسف جاسم عبد الله الطوارى
0093 فيصل عبدالرزاق مبارك مرزوق
0094 بدر ناصر خرصان العجمى
0095 احمد منصور عبد الله الديحانى
0096 احمد محمد عيسى العبدالجادر
0097 فيصل عبد العزيز فيصل الزبن
0098 راشد حمد جاسم الجلاهمه
0099 جاسم علي جاسم اللنقاوي
0100 محمد عادل محمد البغلى
0101 فهد سامى فهد الوهيب
0102 بداح مبارك بداح العجمى
0103 عبدالله مساعد عبدالله الحاى
0104 عبد العزيز هادى عايض العتيبى
0105 عبد الله ابراهيم عبد الله الحبيتر
0106 محمد عادل على الكندرى
0107 محمد رائد محمد الحزيمى
0108 حسن هاشم حسن الهاشمى
0109 محمد طارق حيدر ماحسين
0110 عبدالعزيز احمد عبدالله الحمود
0111 على عبدالحميد احمد الجدى
0112 علي فيصل عبدالهادي الخباز
0113 خالد احمد مرزوق العازمى
0114 عبد الله خالد جاسم الدمخى
0115 محمد حسين اسد احمد
0116 عدنان ناصر عبيد ناصر اليتيم
0117 عبد الله صالح عبد الله الفودرى
0118 حمود جابر عبدالرحمن حميدى
0119 عبدالله جواد علي احمد الشواف
0120 غازى فيصل على حماده
0121 عبد العزيز يوسف عبد العزيز العسعوسى
0122 بدر غازى محمد صالح المحمد
0123 عبد الله عباس حسن الرشيد
0124 ناصر عبدالعزيز عبدالمحسن البكور
0125 على احمد سليمان الحساوى
0126 محمد عادل محمد الثويني
0127 عبدالعزيز مرضى رهيف العجمى
0128 حسين يوسف رجب على
0129 على نعمه شاهر الشريفى
0130 نواف على سعد المسعود
0131 سعود عبدالعزيز عبدالمجيد معرفي
0132 عمر محمد عمر العصيمى
0133 مصطفى كامل مصطفى الشوا
0134 يوسف احمد عبد الله الفارسى
0135 حمد منصور عبدالله مريس
0136 فواز عبد العزيز حمود الكدموس
0137 عقيل عباس حسين نزر
0138 خالد ناصر احمد المحبوب
0139 فيصل مسلط ماجد المطيري
0140 محمد صالح على العليوه
0141 صالح مهدى صالح الراشد
0142 فيصل محسن مصلح الرشيدى
0143 يوسف خالد جاسم الصانع
0144 بدر ناصر مسدح العنزى
0145 فهد مساعد سليمان العتال
0146 براك زيد عبد الله السهيل
0147 عبد الله جمال هاشل الهويشل
0148 جراح ضايف فرج عبد الله
0149 عبد الله فهيد محمد العجمي
0150 محمد سعود طاهر الشمرى
0151 عثمان جمال عثمان العصفور
0152 على فلاح منشد الهندال
0153 محمد جمعان عميم العازمى
0154 جاسم وليد محمد المزعل
0155 محمود عبدالكريم عبدالرسول فتح اللة
0156 سليمان صقر سالم المرى
0157 خالد براك خلف الحيص
0158 فهد هلال جزاع العتيبى
0159 احمد حمود حمد زريج
0160 على عدس حسين العجمى
0161 مساعد عبد اللطيف فهد البديوى
0162 نواف محمود سالم البلهان
0163 حازم عزيز فارع المطيرى
0164 فيصل طه على عبدالكريم
0165 مساعد سعود مصلط العدوانى
0166 على عبد المجيد قاسم البلوشى
0167 ميثم أحمد سلمان الشمالى
0168 خليفه احمد خليفه الشنفا
0169 منصور لافى ناصر العازمى
0170 محمد غازى مطلق المطيرى
0171 علي احمد سيد عبد الله الشبر
0172 عبد العزيز سعود عبد العزيز الراشد
0173 أحمد محمد شريم العتيبي
0174 حيدر ناصر حسن بوصخر
0175 ناصر مرزوق فلاح العتيبي
0176 ناصر حامد عبد القادر السرحان
0177 علي عماد محمد
0178 عمر عبد الله محمد المنيس
0179 فهد سوعان عبيد العنزى
0180 ناصر صبحى احمد الكندرى
0181 يوسف مسير كويكب الظفيري
0182 عبدالرحمن فهد محسن العجمي
0183 عبد العزيز يوسف احمد الصديقى
0184 حسين محمد حسين السليطين
0185 عبد الله ابراهيم عبد الوهاب الغانم
0186 فهد ناصر عايض العجمى
0187 مناف حبيب ابراهيم شعبان
0188 سعد محمد سعد العازمي
0189 عثمان محمد مرزوق الرشيدى
0190 جاسم نعمت الله احمد نعمت الله زاده
0191 عبد العزيز جميل فالح السعيدى
0192 احمد صالح حسين الدمخى
0193 خالد سعد حمدان العازمى
0194 وليد حمد على العنزى
0195 سالم حسين محمد احمد
0196 يوسف محمد عبد الهادى المحميد
0197 نادر محمد سعد الحربى
0198 مطلق فلاح غازي المطيري
0199 عبدالرحمن طعيمس صالح العتيبى
0200 عبد الله صالح على العليوه
0201 فهد وسمي شنيف الفضلي
0202 محمد فهيد لمعان العجمي
0203 فواز عبدالله محمد الصميط
0204 عبد الله عبد الرحيم ابراهيم ابراهيم
0205 سلطان عبد الله مبارك العازمى
0206 على حسين على العرادى
0207 طلال صالح مرزوق المرزوق
0208 فواز كميخ نهار المطيرى
0209 عبد الله سعد حمدان العازمى
0210 خالد سالم محمد العنزي
0211 ابراهيم احمد ابراهيم ارحمه
0212 الحميدى عويض صالح الشلاحى
0213 وليد شاكر حسين سليم
0214 مصعب عبد الله عبد الرحمن الكندرى
0215 عبد الرحمن محمد هادى العجمى
0216 يوسف محمد عبد الرحمن الدخيل
0217 يوسف احمد يوسف القندى
0218 مبارك محمد ماجد السبيعى
0219 اسامه محمد فهد السدانى
0220 عبدالرحمن عبدالله سعود العجمى
0221 نايف عبدالله محمد الناجعي
0222 ناصر فلاح منشد الهندال
0223 سالم عبد الهادى عبدالله الوطيان
0224 عبدالعزيز احمد ناصر الشقيحى
0225 حمد عبد الوهاب عبد الرحمن المزينى
0226 خالد فهد عقله العنزى
0227 عادل حمزه عبدالله يوسف
0228 حامد محمد عتيج العازمي
0229 احمد محمد مهلهل الخصيلى
0230 مطلق نايف حمد العميره
0231 ناصر عادل يوسف بورسلى
0232 حسين ناصر نصار العازمي
0233 عامر هزاع ماطر العازمي
0234 سعود ناصر سعود الصالح
0235 مشعل محمد عبد الرحمن العازمى
0236 خالد سعد فالح العجمي
0237 صالح محمد جابر العجمى
0238 مبارك عبدالله ضميد محمد
0239 عبد الرحمن نعيس رويشد الرشيدى
0240 يوسف بدر يوسف بو حيمد
0241 فهد سليمان سعد البطاح
0242 عبدالهادى عطا الله فلاح السكران
0243 خالد نايف خالد العنزي
0244 فهد جديعان على العنزي
0245 احمد دغيم رفيع الشمرى
0246 خالد خلف ابراهيم خلف
0247 أحمد محمد عبد الله مسيح الكندري
0248 عبداللطيف صلاح محمد ال هيد
0249 عامر عبدالكريم هاشم على
0250 على هويدى على المرى
0251 عبدالوهاب علي مطلق العازمي
0252 ابراهيم مبارك عبدالله علي أحمد
0253 حمود طريجي صالح الشلاحي
0254 عبدالله جمال عبدالله الشاهين
0255 عبد العزيز فالح قطيم المطيري
0256 احمد محمد طالب الكندري
0257 سليمان فهد غنيم الظفيرى
0258 فواز وسمى محمد الوسمى
0259 وليد خالد محمد المطيري
0260 محمد عبدالرحمن مرزوق العجمى
0261 محمد ضويحى جابر الهاجرى
0262 عبد الرحمن محمد سليمان بوكحيل
0263 ناصر جفين ناصر العجمى
0264 عدنان خليفه جاسم العربيد
0265 محمد سليمان محمد السعيد
0266 ناصر بدر خلف العتيبى
0267 فراج مبارك فرج الساهلى
0268 جابر عبيد على المرى
0269 عبدالرحمن عبدالله علي مبارك
0270 عبد العزيز حامد صالح العثمان
0271 ناصر عبد الله مريشد الرشيدى
0272 خالد سعد عجب العازمى
0273 ناصر جزاع زبن المطيرى
0274 فهد سعود محمد السهلي
0275 راشد عايض عايد الدرزي العازمي
0276 عثمان محمد على القبندي
0277 فراج فهد فراج العربيد
0278 مشعل راضي رشيد الشمري