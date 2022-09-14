عاطف رمضان

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السـكنية، عن توزيع الدفعة الخامسة مـن (N7 ) في القسائم الحكومية في مشروع جنوب مدينة صباح الأحمد السكنية والتي تشتمل على 278 قسيمة بمساحة 400 متر مربع للمخصص لهم حتى تاريخ 16 نوفمبر 2016 وذلك وفقا للمواعيد التالية:

توزيع البطاقات يومي الخميس 15 سبتمبر 2022 والاحد 18 سبتمبر 2022 ، وتوزيع بطاقات الاحتياط يوم الاثنين 19 سبتمبر 2022 ، واجراء عملية القرعة يوم الاربعاء 21 سبتمبر 2022 .

وذكرت "السكنية" ان المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع والمدرجة أسمائهم ضمن هذا الخبر عليهم الحضور شخصياً إلى مبنى المؤسسـة في منطقة جنوب السرة الساعة التاسعة صباحاً ، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص وذلك لاستلام بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي.

ولفتت "السكنية" الى ان من يتخلف عن استلام بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة ، فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليهم في التخصيص.

كما يرجى من المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذه المنطقة ولم ترد أسمائهم ضمن هذا الكشف الحضور إلى مبنى المؤسسة في تمام الساعة التاسعة صباح يوم الاثنين الموافق 19 سبتمبر الجاري مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط.

وقالت "السكنية" انه لن يسمح بدخول القاعة إلا لصاحب العلاقة فقط مع إمكانية تسليم بطاقات دخول القرعة لمن وردت أسمائهم على هذه الدفعة.

الأسماء كالتالي:-

0001 طلاع مضحي طلاع المضحي

0002 علي محمود عبدالمحسن بوحمد

0003 عبدالله عدنان عبدالله محمد

0004 محمد ناصر فهد بزيع

0005 حامد عبدالله عبدالرضا

0006 محمد جاسم عيد بن زايد

0007 مشارى مخلد مرزوق العازمي

0008 مشيط حمد مشيط العجمي

0009 احمد خالد عبد الرزاق العيسى

0010 محمد عبد الله احمد الحسينى

0011 عبد الله عبد الوهاب عبد الوهاب الرقم

0012 علي نجم علي العصفور

0013 راشد سالم ناصر الهاجرى

0014 محمد نزار مقطوف على

0015 حسين مبارك سعد الرشيدي

0016 عبد الله حسين ناصر التركيت

0017 علي جواد علي احمد الشواف

0018 محمد حسين علي غلوم

0019 احمد سالم فالح العازمى

0020 فهد حمود فهد الخالدى

0021 مطلق حمود فهد الخالدى

0022 محمد عبد الرحيم عباس على

0023 عبد الله مطلق محمد العازمى

0024 محمد غزاي محمد العازمي

0025 عبد الله محمد ناصر العبد العالى

0026 مساعد مبارك مزيد المطيرى

0027 محمد عبدالله حسين محمد

0028 صالح محمد صالح الرشيد

0029 خالد احمد جاسم العوض

0030 حسن حمد حسن الشامري

0031 خالد مصطفى عبد الرسول حسن

0032 مبارك سلطان مبارك العجمى

0033 عبد الرحيم محمد عبد الرحيم الكندرى

0034 خليل ابراهيم خليل العلى

0035 عبدالله خالد خالص

0036 عبد الله حجاب بدر جويعد

0037 ثامر سعد رجا العازمى

0038 حمود صقر حمود الصلال

0039 راشد حمد عبيد الرشيدى

0040 حسين علي هاشم يوسف

0041 عبد العزيز خضر حسين على

0042 حمود احمد ابراهيم عاشور

0043 يحيى سعود حسين العجمى

0044 عبد الله مطلق مفلح الهبيده

0045 عبد الله سعد زنيفر العازمى

0046 سالم عبد المحسن ضبيب العازمى

0047 جابر احمد عبدالرضا الحداد

0048 حسين على حسين الناصر

0049 راجح عذبى راجح العجمى

0050 علي راشد علي العتيبي

0051 محمد حبيب شناوه المهنا

0052 جاسم حسين محمود شعبان

0053 خالد يوسف فهد القروى

0054 عبد الله سلطان مبارك العجمى

0055 فيصل سلطان محمد المزعل

0056 ناصر احمد صالح المكيمى

0057 عبد الرحمن احمد محمد اكبر

0058 احمد خالد احمد الوقيان

0059 فهد سالم ابراهيم الخضر

0060 ثامر محمد صخيل العنزى

0061 حمد سالم بدر ملك

0062 جاسم احمد محمد المنيخ

0063 صالح محمد رجا العازمى

0064 فليج فاضل خليفه الفليج

0065 سالم عمران حسن سالم الحمادى

0066 خالد عبد المجيد محمد حسين

0067 ضاري نواف خلف العنزي

0068 فيصل عبد العزيز حمد عبد الكريم

0069 محمد فهد محمد الدريبان

0070 فهد عبدالحميد شملان الجناع

0071 طارق مشعل يوسف الدرباس

0072 عمر وليد مبارك الشطى

0073 جاسم محمد اسد حيدر

0074 عبدالعزيز محمد حسين الجبر

0075 يوسف ناصر غلوم دشتي

0076 عبد الله مصطفى محمد المبارك

0077 علي عبدالرضا عبدالله منوه

0078 حسن بليه حمد العجمى

0079 يوسف محمد على عبد الرحيم

0080 سعود عبد العزيز حطاب الحطاب

0081 عبد الرحمن مساعد سليمان العتال

0082 حمد محمد جابر المرى

0083 خالد راشد على الرقم

0084 عبد الله محمد خلف البيشي

0085 محمد احمد سلمان الشمالى

0086 خالد نصار فالح العجمى

0087 احمد نجيب احمد القناعي

0088 عبد الوهاب عبد الحميد مبارك الحموه

0089 بدر احمد خليفه الشاهين

0090 طلال جاسم راشد آل بن علي

0091 محمد عبدالله زيد العليان

0092 يوسف جاسم عبد الله الطوارى

0093 فيصل عبدالرزاق مبارك مرزوق

0094 بدر ناصر خرصان العجمى

0095 احمد منصور عبد الله الديحانى

0096 احمد محمد عيسى العبدالجادر

0097 فيصل عبد العزيز فيصل الزبن

0098 راشد حمد جاسم الجلاهمه

0099 جاسم علي جاسم اللنقاوي

0100 محمد عادل محمد البغلى

0101 فهد سامى فهد الوهيب

0102 بداح مبارك بداح العجمى

0103 عبدالله مساعد عبدالله الحاى

0104 عبد العزيز هادى عايض العتيبى

0105 عبد الله ابراهيم عبد الله الحبيتر

0106 محمد عادل على الكندرى

0107 محمد رائد محمد الحزيمى

0108 حسن هاشم حسن الهاشمى

0109 محمد طارق حيدر ماحسين

0110 عبدالعزيز احمد عبدالله الحمود

0111 على عبدالحميد احمد الجدى

0112 علي فيصل عبدالهادي الخباز

0113 خالد احمد مرزوق العازمى

0114 عبد الله خالد جاسم الدمخى

0115 محمد حسين اسد احمد

0116 عدنان ناصر عبيد ناصر اليتيم

0117 عبد الله صالح عبد الله الفودرى

0118 حمود جابر عبدالرحمن حميدى

0119 عبدالله جواد علي احمد الشواف

0120 غازى فيصل على حماده

0121 عبد العزيز يوسف عبد العزيز العسعوسى

0122 بدر غازى محمد صالح المحمد

0123 عبد الله عباس حسن الرشيد

0124 ناصر عبدالعزيز عبدالمحسن البكور

0125 على احمد سليمان الحساوى

0126 محمد عادل محمد الثويني

0127 عبدالعزيز مرضى رهيف العجمى

0128 حسين يوسف رجب على

0129 على نعمه شاهر الشريفى

0130 نواف على سعد المسعود

0131 سعود عبدالعزيز عبدالمجيد معرفي

0132 عمر محمد عمر العصيمى

0133 مصطفى كامل مصطفى الشوا

0134 يوسف احمد عبد الله الفارسى

0135 حمد منصور عبدالله مريس

0136 فواز عبد العزيز حمود الكدموس

0137 عقيل عباس حسين نزر

0138 خالد ناصر احمد المحبوب

0139 فيصل مسلط ماجد المطيري

0140 محمد صالح على العليوه

0141 صالح مهدى صالح الراشد

0142 فيصل محسن مصلح الرشيدى

0143 يوسف خالد جاسم الصانع

0144 بدر ناصر مسدح العنزى

0145 فهد مساعد سليمان العتال

0146 براك زيد عبد الله السهيل

0147 عبد الله جمال هاشل الهويشل

0148 جراح ضايف فرج عبد الله

0149 عبد الله فهيد محمد العجمي

0150 محمد سعود طاهر الشمرى

0151 عثمان جمال عثمان العصفور

0152 على فلاح منشد الهندال

0153 محمد جمعان عميم العازمى

0154 جاسم وليد محمد المزعل

0155 محمود عبدالكريم عبدالرسول فتح اللة

0156 سليمان صقر سالم المرى

0157 خالد براك خلف الحيص

0158 فهد هلال جزاع العتيبى

0159 احمد حمود حمد زريج

0160 على عدس حسين العجمى

0161 مساعد عبد اللطيف فهد البديوى

0162 نواف محمود سالم البلهان

0163 حازم عزيز فارع المطيرى

0164 فيصل طه على عبدالكريم

0165 مساعد سعود مصلط العدوانى

0166 على عبد المجيد قاسم البلوشى

0167 ميثم أحمد سلمان الشمالى

0168 خليفه احمد خليفه الشنفا

0169 منصور لافى ناصر العازمى

0170 محمد غازى مطلق المطيرى

0171 علي احمد سيد عبد الله الشبر

0172 عبد العزيز سعود عبد العزيز الراشد

0173 أحمد محمد شريم العتيبي

0174 حيدر ناصر حسن بوصخر

0175 ناصر مرزوق فلاح العتيبي

0176 ناصر حامد عبد القادر السرحان

0177 علي عماد محمد

0178 عمر عبد الله محمد المنيس

0179 فهد سوعان عبيد العنزى

0180 ناصر صبحى احمد الكندرى

0181 يوسف مسير كويكب الظفيري

0182 عبدالرحمن فهد محسن العجمي

0183 عبد العزيز يوسف احمد الصديقى

0184 حسين محمد حسين السليطين

0185 عبد الله ابراهيم عبد الوهاب الغانم

0186 فهد ناصر عايض العجمى

0187 مناف حبيب ابراهيم شعبان

0188 سعد محمد سعد العازمي

0189 عثمان محمد مرزوق الرشيدى

0190 جاسم نعمت الله احمد نعمت الله زاده

0191 عبد العزيز جميل فالح السعيدى

0192 احمد صالح حسين الدمخى

0193 خالد سعد حمدان العازمى

0194 وليد حمد على العنزى

0195 سالم حسين محمد احمد

0196 يوسف محمد عبد الهادى المحميد

0197 نادر محمد سعد الحربى

0198 مطلق فلاح غازي المطيري

0199 عبدالرحمن طعيمس صالح العتيبى

0200 عبد الله صالح على العليوه

0201 فهد وسمي شنيف الفضلي

0202 محمد فهيد لمعان العجمي

0203 فواز عبدالله محمد الصميط

0204 عبد الله عبد الرحيم ابراهيم ابراهيم

0205 سلطان عبد الله مبارك العازمى

0206 على حسين على العرادى

0207 طلال صالح مرزوق المرزوق

0208 فواز كميخ نهار المطيرى

0209 عبد الله سعد حمدان العازمى

0210 خالد سالم محمد العنزي

0211 ابراهيم احمد ابراهيم ارحمه

0212 الحميدى عويض صالح الشلاحى

0213 وليد شاكر حسين سليم

0214 مصعب عبد الله عبد الرحمن الكندرى

0215 عبد الرحمن محمد هادى العجمى

0216 يوسف محمد عبد الرحمن الدخيل

0217 يوسف احمد يوسف القندى

0218 مبارك محمد ماجد السبيعى

0219 اسامه محمد فهد السدانى

0220 عبدالرحمن عبدالله سعود العجمى

0221 نايف عبدالله محمد الناجعي

0222 ناصر فلاح منشد الهندال

0223 سالم عبد الهادى عبدالله الوطيان

0224 عبدالعزيز احمد ناصر الشقيحى

0225 حمد عبد الوهاب عبد الرحمن المزينى

0226 خالد فهد عقله العنزى

0227 عادل حمزه عبدالله يوسف

0228 حامد محمد عتيج العازمي

0229 احمد محمد مهلهل الخصيلى

0230 مطلق نايف حمد العميره

0231 ناصر عادل يوسف بورسلى

0232 حسين ناصر نصار العازمي

0233 عامر هزاع ماطر العازمي

0234 سعود ناصر سعود الصالح

0235 مشعل محمد عبد الرحمن العازمى

0236 خالد سعد فالح العجمي

0237 صالح محمد جابر العجمى

0238 مبارك عبدالله ضميد محمد

0239 عبد الرحمن نعيس رويشد الرشيدى

0240 يوسف بدر يوسف بو حيمد

0241 فهد سليمان سعد البطاح

0242 عبدالهادى عطا الله فلاح السكران

0243 خالد نايف خالد العنزي

0244 فهد جديعان على العنزي

0245 احمد دغيم رفيع الشمرى

0246 خالد خلف ابراهيم خلف

0247 أحمد محمد عبد الله مسيح الكندري

0248 عبداللطيف صلاح محمد ال هيد

0249 عامر عبدالكريم هاشم على

0250 على هويدى على المرى

0251 عبدالوهاب علي مطلق العازمي

0252 ابراهيم مبارك عبدالله علي أحمد

0253 حمود طريجي صالح الشلاحي

0254 عبدالله جمال عبدالله الشاهين

0255 عبد العزيز فالح قطيم المطيري

0256 احمد محمد طالب الكندري

0257 سليمان فهد غنيم الظفيرى

0258 فواز وسمى محمد الوسمى

0259 وليد خالد محمد المطيري

0260 محمد عبدالرحمن مرزوق العجمى

0261 محمد ضويحى جابر الهاجرى

0262 عبد الرحمن محمد سليمان بوكحيل

0263 ناصر جفين ناصر العجمى

0264 عدنان خليفه جاسم العربيد

0265 محمد سليمان محمد السعيد

0266 ناصر بدر خلف العتيبى

0267 فراج مبارك فرج الساهلى

0268 جابر عبيد على المرى

0269 عبدالرحمن عبدالله علي مبارك

0270 عبد العزيز حامد صالح العثمان

0271 ناصر عبد الله مريشد الرشيدى

0272 خالد سعد عجب العازمى

0273 ناصر جزاع زبن المطيرى

0274 فهد سعود محمد السهلي

0275 راشد عايض عايد الدرزي العازمي

0276 عثمان محمد على القبندي

0277 فراج فهد فراج العربيد

0278 مشعل راضي رشيد الشمري