العازمي: سعداء بالجائزة وسنواصل جهودنا لدعم القطاع العلمي عبر مشاريع مبتكرة ومستدامة

حصدت جمعية إنسان الخيرية، جمعية نفع عام خيرية كويتية تم إشهارها رسميًا من وزارة الشؤون والعمل الكويتية، جائزة مجلس التعاون الخليجي لعام 2021-2022، وذلك في حفل ضخم أقيم في المملكة العربية السعودية، شهد استقبال الجهات المكرمة وحضور كبار الشخصيات في قطاع التنمية المحلية والعمل الخيري على مستوى المنطقة.

وبالإنابة عن جمعية إنسان، تسلم المدير العام مبارك العازمي الجائزة المقدمة من إدارة البلديات والإسكان التابعة للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك للمرة الأولى على مستوى الكويت، لتصبح بذلك جمعية إنسان أول من يمثل الكويت على المستوى الإقليمي.

وتأتي الجائزة تكليلاً للمساهمات العديدة التي أطلقتها جمعية إنسان بما أسهم في دعم العمل الإنساني والخيري، وكذلك تقديراً للرؤية الاستراتيجية التي وضعها مجلس إدارة المؤسسة والإدارة التنفيذية في سبيل دعم المجتمعات التي تعمل فيها.

وفي إطار الحرص على تكريم المتميزون في هذا المجال، حرصت الأمانة العامة على إتباع خطوات وإجراءات صارمة من أجل استقبال الترشح لجوائز المؤسسة بفروعها المختلفة وخلال تنسيق آلية عمل اللجنة التحضيرية وهيئة التحكيم والتي تتم بكل حيادية وبناء على أسس واضحة وشفافة.

وبهذه المناسبة، أعرب المدير العام في جمعية إنسان الخيرية السيد مبارك العازمي عن سعادته بهذا الإنجاز الكبير الذي يكلل مجهودات "إنسان" خلال السنوات الماضية والتي تهدف إلى الارتقاء المجتمع وسمو الانسان ودعم رقي الأجيال، عبر مشاريع مبتكرة ومستدامة".

وأشاد العازمي بالدور الذي تقوم به إدارة البلديات والإسكان بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، وفريق العمل القائم على مؤسسة جائزة المدن العربية، على الدور الذي يقومون به لتشجيع المنافسات بين المدن العربية للحفاظ على هويتها وتاريخها.

وأوضح العازمي ان استراتيجية جمعية إنسان تقوم على إطلاق مشاريع تعليمية متكاملة من مدن وجامعات ومدارس في الدول المستهدفة بهدف الرقي بالإنسان بالعلم، مؤكداً: "نبذل قصارى جهدنا في سبيل دعم المشاريع العلمية ومساعدة طالبي العلم، وخاصة ممن لا يستطيعون تحمل تكاليف التعلم سواء من داخل الكويت أو من خارجها، ونعد بمواصلة مسعانا في سبيل غرس العلم وتخريج جيل جديد من الشباب المثقف والمتعلم بما يسهم في رفعة وطننا، ولهذا أطلقنا مشروع كفالة طالب علم ايذاناً بقرب موسم المدارس".

"ومن هذا المنطلق تأتي مشاريع أكاديمية إنسان وجامعة إنسان في إطار استراتيجية الجمعية من أجل الوقوف الى جانب المجتمع، وكذلك تماشياً مع رؤى الجمعية لدعم العلم وغرس الثقافة والأخلاق الحميدة التي تتماشى مع مجتمعنا، وتعرف الأجيال الناشئة بمكارم الأخلاق وكذلك العلوم الحديثة في الدول المحتاجة، وهو الأمر الذي يعود بالنفع على مجتمعاتنا بشكل عام".

هذا وتتخصص الجائزة في مجال دعم المدن العربية، حيث تعني مؤسسة جائزة منظمة المدن العربية بتعزيز وتكريم المساهمين على الدور الذي يقومون به لتشجيع المنافسات بين المدن العربية للحفاظ على هويتها وتاريخها.

ويعتبر العمل البلدي أحد ركائز التنمية المستدامة في دول مجلس التعاون وفقاً لمفهومه الشمولي الحديث. وتنصب أهداف مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تحقيق التنسيق والتكامل بين المنظمات وتحفيز الأفكار والمبادرات التي من شأنها دفع التطور ومواكبة التقدم المنشود في مختلف المجالات.

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