مريم بندق

أكد ديوان الخدمة المدنية ما نشرته "الأنباء" تحت عنوان "السماح للكويتيين بالعمل في وظيفتين" اليوم الأربعاء.

وقال الديوان في رد رسمي أن العمل مازال قائماً ضمن الضوابط والشروط الخاصة بعمل الموظف في الحكومة في غير الجهة الحكومية المحددة بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.

وفي هذا الخصوص تطمئن "الأنباء" الكويتيين أن المادة 25/3 من مرسوم الخدمة المدنية رقم 15 لسنة 1979 قد اجازت التصريح للموظف بالعمل لدى الغير خارج أوقات الدوام الرسمي بموجب اذن كتابي من الوزير المختص.

وعلى هذا الاساس، فإنه يجوز الاذن الكتابي من قبل الوزير المختص لموظفي الوزارة للعمل بالقطاع الخاص خارج أوقات الدوام الرسمي استنادا للمادة 25/3 المشار اليها .

وجاء في رد الديوان أنه لم يقدم اقتراح لمجلس الخدمة المدنية للسماح للكويتيين بالعمل في وظيفتين وهو محق في ذلك لأن تنفيذ قانون الخدمة المدنية لا يحتاج إلى عرض مقترح على مجلس الخدمة المدنية لعمل الموظف الحكومي في وظيفة أخرى في القطاع الخاص، إلا في حالة عمل الموظف الحكومي في وظيفة حكومية أخرى على بند الاستعانة بخبراته والذي يستلزم موافقة مجلس الخدمة المدنية المسبقة عليه لما يرتبط به من تقرير مكافأة للمستعان بخبراته وفقا للمقرر قانونا.

نص الرد فيما يلي :