المرزوق: تعاون جديد بين كيانات القطاع الخاص يدعم تطوير مجتمع ريادة الأعمال المحلي

«زين» تتمتع بشراكات إستراتيجية تجعلها الوجهة الأولى لخدمة الاحتياجات التقنية للشركات

المجحم: منصتنا الجديدة لقطاع الأعمال الأولى التي تقدم خدمات مختلفة لجميع الشركات الناشئة

تقديم عروض البنك الحصرية لعملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر منصة «Z-Hub»

أعلنت زين المزود الرائد للخدمات الرقمية في الكويت عن توقيعها لمذكرة تفاهم مع بنك بوبيان، والتي يهدف من خلالها الطرفان الى التعاون لخدمة قائمة متنوعة من احتياجات الشركات الناشئة وأصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة في السوق الكويتي من خلال تقديم حلول منصة Z-HUB التابعة لزين والخدمات المالية المتطورة من منصة Boubyan B2B Marketplace التابعة لبنك بوبيان.

وجاء الإعلان عن هذا التعاون خلال حفل توقيع مذكرة التفاهم الذي أقيم في منصة زين للإبداع ZINC بمقر الشركة الرئيسي في الشويخ، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للأعمال والحلول بشركة زين الكويت حمد المرزوق، ورئيس الخدمات المصرفية الشخصية والخدمات المصرفية الخاصة في بنك بوبيان عبدالله المجحم، ومسؤولي الإدارة التنفيذية من الشركتين.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيكون بنك بوبيان شريكا لمنصة Z-HUB المتكاملة لخدمة احتياجات أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وذلك لتقديم كل ما يتعلق بالخدمات المالية والمصرفية وحلول الدفع الإلكتروني لعملاء زين.

كما ستكون زين شريكا لبنك بوبيان في منصته الجديدة Marketplace المخصصة لخدمة قطاع الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وذلك لتقديم خدمات المواقع الإلكترونية والتسويق والموارد البشرية وخدمات الموقع والتأمين والمناقصات وخدمات «زين أعمال» وغيرها لعملاء «بوبيان».

شراكات إستراتيجية

وفي تعليقه على هذا التعاون، قال الرئيس التنفيذي للأعمال والحلول بشركة زين الكويت حمد المرزوق: «نرحب اليوم ببنك بوبيان ضمن منظومة شركاء منصة Z-HUB لخدمة سوق الأعمال الناشئة الكويتي، فتواجد بنك رائد مثل بوبيان لخدمة احتياجات عملائنا المالية والمصرفية سيعزز من قوة منصتنا كوجهة متكاملة لخدمة كافة احتياجات أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة».

وتابع المرزوق: «منذ نشأتها، دائما ما تمتعت زين بمنظومة شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات والمؤسسات الرائدة، سواء على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي، وهو ما يؤهلنا ولله الحمد أن نكون الوجهة الأولى لخدمة الاحتياجات التقنية للشركات والمؤسسات بكل أحجامها، واليوم قمنا بالتوسع في هذه المنظومة من خلال عقدنا لشراكة جديدة مع (بوبيان) لتعزيز منظومة الخدمات المالية والمصرفية التي نقدمها لعملائنا من أصحاب الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، والتي تتسم بأعلى درجات الجودة والأمان».

واختتم المرزوق بقوله: «تعكس هذه الخطوة مساعينا المستمرة في تطوير خدماتنا وحلولنا الذكية الموجهة لرواد الأعمال في الكويت، والتي نحرص من خلالها على تعزيز منصتنا Z-HUB بما يسهم في تحفيز بيئة التعاون المشترك وتطوير قطاع الأعمال الناشئة والصغيرة في السوق الكويتي».

مبادرات مشتركة

من جانبه، قال رئيس الخدمات المصرفية الشخصية والخدمات المصرفية الخاصة في بنك بوبيان عبدالله المجحم إن هذه الاتفاقية تمثل تأكيدا للشراكة الاستراتيجية بين البنك وزين، والتي تضمنت في الفترة الأخيرة العديد من المبادرات المشتركة بين الطرفين.

وذكر المجحم أن الاتفاقية الجديدة تأتي ضمن منصة بوبيان Boubyan B2B Marketplace الأولى من نوعها بالكويت على مستوى البنوك، والتي تهدف إلى تقديم خدمات المواقع الإلكترونية والاستشارات المالية والخدمات المحاسبية والموارد البشرية وخدمات الموقع والتأمين وخدمات «زين أعمال» وغيرها لعملاء «بوبيان» من خلال الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وتطبيق بوبيان للشركات والتي تخدم قطاع الأعمال.

وأكد المجحم أن بوبيان يسعى دائما إلى تقديم أعلى مستويات الخدمة لعملائه، سواء من الأفراد أو الشركات لاسيما الناشئة انطلاقا من استراتيجية تسهيل جميع المعاملات المالية والمصرفية لهم وتوفيرها بأعلى مواصفات الأمان والسرعة والسهولة واليسر.

المشاريع الصغيرة

من ناحية أخرى، أكد المجحم أن إدارة بنك بوبيان ارتأت منذ البداية التركيز على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة كونه أصبح من القطاعات المؤثرة في الاقتصاد الكويتي وداعما أساسيا للتنمية وتنويع مصادر الدخل، وهو ما قررته الإدارة العليا في البنك من ضرورة التوجه لدعم مشروعاتهم وتنويع فرصهم نحو مزيد من الابتكار والإبداع وتحفيز فرص نموها ومساعدتها على الانطلاق في مختلف القطاعات والمجالات.

وأشار إلى أن إدارة الخدمات المصرفية لإدارة مصرفية الأعمال قد صممت خصيصا لتكون حلولا مصرفية ذكية تفهم احتياجات هذه المشروعات وتقدم مجموعة متنوعة من المزايا الاستثنائية التي تتيح إدارة العديد من المعاملات المصرفية بسلاسة وسهولة مع مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية سهلة الاستخدام والمتاحة على مدار الساعة.

أفضل بنك في الكويت لخدمة المشاريع الصغيرة

توجت مؤسسة يورومني العالمية بنك بوبيان بجائزة أفضل بنك على مستوى الكويت في الخدمات المصرفية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تقديرا لإنجازاته خلال السنوات الأخيرة في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومساهمته المميزة في وضعها على خارطة الاقتصاد المحلي من خلال تزوديهم بخدمات سلسة تلبي احتياجات أعمالهم.

يذكر أن خدمات بوبيان المصرفية لمصرفية الأعمال تتيح إدارة حسابات الشركة، وتقديم الطلبات، والاطلاع على الأرصدة، والحصول على تفاصيل الحساب، وتنفيذ العديد من الخدمات الأخرى عبر الإنترنت مثل تحويل رواتب الموظفين وخدمات التحويل المحلية والدولية وطلب دفاتر الشيكات وشهادات التدقيق والاطلاع على تفاصيل جميع الحسابات وطباعة وتحميل كشوفات الحسابات وخدمة الإيداع وغيرها.

كما تتضمن خدمة تحويل رواتب الموظفين وغيرها من الحوافز بسرعة وسهولة عبر الإنترنت، إلى جانب أجهزة نقاط البيع التي تسهل عملية البيع في الشركات وتجعلها أكثر سلاسة وأمانا مع توافر كل امتيازاتها، كما يمنح بوبيان أيضا لقطاع الأعمال مزايا بوابة الدفع المصممة للشركات وتجار التجزئة، والتي تمكنهم من إدارة المعاملات التجارية عبر الإنترنت.

منصة «Z-HUB».. مجموعة من الحلول والخدمات الشاملة للمبادرين

تعتبر Z-HUB منصة متكاملة تجمع كل خدمات وحلول الأعمال التي تلائم احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة في مكان واحد، ما يضمن التوسع السلس والسريع لأعمالها، كما تقدم زين عروضا ملائمة وحصرية لعملائها تصممها وفقا لاحتياجات شركاتهم وعملائهم وشركائهم على حد السواء، لضمان الفعالية والسرعة في سير أعمالهم اليومية.

وتشمل Z-HUB مجموعة شاملة من الحلول والخدمات في أكثر من ست مجالات رئيسية، منها خدمات المواقع الإلكترونية التي تقدم منصة متكاملة تمكن العميل من إدارة منتجاته بسهولة، وخدمات التسويق التي تقدم التحليلات والاستراتيجيات لشركة العميل وتصميم علامته التجارية، وخدمات الموارد البشرية التي تساعد الشركات على الإدارة الصحيحة لموظفيها، وخدمات الموقع التي تظهر موقع شركة العميل على خرائط Google لسهولة إيجادها عبر الإنترنت، وخدمات التأمين والاستشارة وتقييم المخاطر، وتسهيل عملية المناقصات في كل الأقسام، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من خدمات «زين أعمال».

وتؤمن زين إيمانا شديدا بأهمية دور مؤسسات القطاع الخاص في دعم مجالات الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية وريادة الأعمال، وانطلاقا من التزامها المتنامي نحو الممارسة السليمة لمسؤوليتها الاجتماعية، فإنها تلتزم بإحداث آثار إيجابية في كافة نشاطاتها، ومنها تقديم الدعم اللازم لتطوير ريادة الأعمال والإبداع في الدولة.