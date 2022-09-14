مريم بندق

أوضح ديوان الخدمة المدنية أنه لم تعد هناك حاجة إلى الصعود للدور الثامن "وبمجرد مباشرة رئيس ديوان الخدمة المدنية الجديد د. عصام الربيعان لمهام عمله سيتم مراجعة المسؤولين في مكاتبهم في جميع الأدوار".

وبين الديوان أنه منذ شغر منصب رئيس ووكيل الديوان بالفترة الأخيرة لم تعد هناك حاجة إلى الصعود للدور الثامن وبمجرد مباشرة رئيس ديوان الخدمة المدنية الجديد لمهام عمله ستتم مراجعة المسؤولين في مكاتبهم بجميع الأدوار وفقا للمواعيد المحددة لاستقبال الجمهور أو بموعد مسبق، أو لحالات الضرورة التي لا تحتمل التأجيل، علما بأن ديوان الخدمة المدنية يستقبل الجمهور يوميا في صالة المراجعين كما يتم استقبال المراجعين من قبل وكيل ديوان الخدمة المدنية بالندب كل يوم ثلاثاء من الساعة التاسعة إلى الحادية عشرة صباحا.