تراجعت الأسهم الأوروبية والآسيوية والخليجية اليوم الأربعاء، لتلحق بخسائر وول ستريت الحادة بعد بيانات تضخم أميركية أعلى من المتوقع عززت التوقعات برفع أكبر للفائدة في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الأسبوع المقبل.

وهبطت كافة مؤشرات أسواق الخليج في تعاملات اليوم الأربعاء، حيث انخفض مؤشر سوق الأسهم السعودية 1.12%، إلى 11949 نقطة.

وتراجع مؤشر سوق دبي المالي 1.04، إلى 3421 نقطة، ومؤشر سوق أبوظبي 0.18%، إلى 9968 نقطة، ومؤشر بورصة الكويت 0.34%، إلى 8460 نقطة.

كما انخفض مؤشر بورصة مسقط 0.14%، ومؤشر سوق البحرين 0.01%، ومؤشر بورصة قطر 1.96%، إلى 13054 نقطة.

وتعرضت الأسهم اليابانية لأكبر هبوط لها منذ ثلاثة أشهر الأربعاء، مقتفية أثر خسائر وول ستريت خلال الليل، في حين أثرت تقارير حول نية بنك اليابان المركزي على ما يبدو التدخل في سوق العملات على المعنويات.

وانخفض المؤشر نيكاي 2.95% بعد فترة وجيزة من الفتح وأغلق على تراجع بواقع 2.78% عند 27818 نقطة، بعد أن ذكرت صحيفة نيكاي أن بنك اليابان المركزي أجرى فحصا لسعر الفائدة في تمهيد واضح للتدخل في سوق العملات وسط انخفاضات حادة في قيمة الين.

وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا على انخفاض 1.97% في أسوأ يوم له منذ 13 يونيو.

وفي الأسواق الأوروبية انخفض المؤشر ستوكس 600 بنحو 0.3%، بحلول الساعة 07:14 بتوقيت غرينتش، وتراجع مؤشر أسهم قطاع التكنولوجيا 0.4 %. وصعد مؤشر قطاع البنوك 0.1 %.

وكشفت بيانات أمس الثلاثاء أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة زادت أكثر من المتوقع في أغسطس آب، ومن المرتقب أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس لثالث مرة يوم الأربعاء المقبل.

وقفز مؤشر شركات التجزئة 2.3%، وكان القطاع الأكثر ارتفاعا بعد صعود سهم إنديتكس الإسبانية المالكة للعلامة التجارية زارا 5%. وارتفع المؤشر الإسباني 0.3%، وكان ضمن بضعة مؤشرات صاعدة في أوروبا.

وأعلنت إنديتكس تسجيل قفزة بنسبة 24.5%، في مبيعات ستة أشهر وارتفاع الأرباح على أساس سنوي لتنهي شهر يوليو/تموز على ارتفاع قوي قبل بدء ضعف الطلب على الملابس الشهر الماضي بسبب زيادة التضخم.

