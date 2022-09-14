أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس ادهانوم غيبريوسوس أن العالم أقرب من أي وقت مضى للقضاء على وباء «كورونا» الذي حصد أرواح ملايين الأشخاص وقارب عدد المصابين به الـ 610 ملايين شخص حول العالم منذ نهاية العام 2019، بحسب آخر احصاءات جامعة جونز هوبكينز الأميركية المتخصصة.

وأكد غيبريوسوس، خلال مؤتمر صحافي، «في الأسبوع الماضي تراجع عدد الوفيات الأسبوعية جراء «كوفيد-19» إلى أدنى مستوى له منذ مارس 2020، لم نكن يوما بموقع أفضل مما نحن عليه الآن للقضاء على الجائحة»، لكنه حذر «لم ندرك ذلك بعد لكن النهاية في متناول اليد».