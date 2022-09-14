شهد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي منصور بن هلال المشيطي، اليوم الأربعاء ، توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة وشركة "أنتل"، للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، والبيانات الضخمة وتحليلها.

ووفق وكالة أنباء السعودية ( واس) اليوم ، جاء ذلك خلال أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي، التي تنظمها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، خلال الفترة من 13 إلى 15 أيلول/ سبتمبر الجاري، بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.

وقال مدير الإدارة العامة لتقنية المعلومات والتحول الرقمي بوزارة البيئة والمياه والزراعة عبد الحميد بن عبدالله العليوي إن توقيع المذكرة يمثّل أحد أوجه التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في مجالات التقنية الحديثة والناشئة مثل إنترنت الأشياء، والواقع المعزز، والاستشعار عن بُعد، والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تطبيق أفضل الممارسات والمعايير العالمية في مجال الحكومة الإلكترونية، ورفع قدرات البنية التحتية الرقمية.

وأشار أن الاتفاقية تأتي تحقيقًا لأهداف استراتيجية التحول الرقمي للوزارة للسنوات الأربع المقبلة.