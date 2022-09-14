نشر دليل ميشلان أحد أبرز مراجع عشاق الطعام في العالم، تصنيفاته الاولى في كندا مسلطاً الضوء على 74 مطعماً في تورونتو أكبر مدينة كندية.

ومنح مفتشون تابعون للدليل تصنيف نجمة واحدة إلى اثني عشر مطعماً لتقديمها "مأكولات عالية الجودة، تستحق زيارتها"، وتصنيف نجمتين لمطعم واحد لتوفيره "طبخاً ممتازاً، يستحق الزيارة"، بحسب ما كتب الدليل.

وأعلن مدير دليل ميشلان غويندال بولينيك في بيان أنّ "تورونتو تظهر أنها تستحق أن تكون الاختيار الأول لدليل ميشلان في الشمال الكندي"، مشيراً خصوصاً إلى "تنوع المطابخ" فيها الذي يعكس "الروح العالمية" للمدينة.

وبدأ مفتشون تابعون للدليل منذ أيار/مايو بزيارة المطاعم في المدينة الكندية لتقويمها، وقاموا بتصنيفها استناداً إلى منهجية يبقيها الدليل سرية.

وتوفر المطاعم الثلاثة عشر التي حازت تصنيفات الدليل، مجموعة متنوعة من المطابخ بدءاً من المأكولات التي تعتمد فن الطهو المعاصر وصولاً إلى تلك الإيطالية والمطبخ الياباني الذي حازت المطاعم التي تقدم اطباقه عدد التصنيفات الأكبر بالإضافة إلى تصنيف نجمتي ميشلان.

وأشاد دليل ميشلان كذلك بجودة فن الطهو في 17 مطعماً يوفر أطباقاً بأسعار مقبولة.

وقال بولينيك ان "تورنتو تشكل أصلاً مكاناً متعدد الثقافات يلتقي فيه الناس للاستمتاع بالهندسة المعمارية والفنون والطبيعة فيها، وأصبحت حالياً وجهة عالمية لعشاق الطعام".