حظيت أغنية المطربة اللبنانية نوال الزغبي "حفلة" التي طرحتها في أواخر شهر يوليو الماضي بمشاهدة وتفاعل من المتابعين، حيث حققت نسبة مشاهدة بلغت 13 مليون و598 ألفا و25 مشاهدة بعد أكثر من شهر ونصف من طرحها .

وواصلت نوال الزغبي الترويج لأغنيتها " حفلة " عبر حساباتها بجميع مواقع التواصل الاجتماعى، وغيرت غلاف صفحاتها ووضعت بوستر الأغنية، كما تقوم بإعادة نشر ردود الجمهور عليها.

وطرحت نوال الزغبي فيديو كليب الأغنية يوم 24 يوليو الماضى، عبر يوتيوب والمنصات الرقمية وهى من كلمات هاني صارو ، وألحان أحمد زعيم، و إخراج فادي حداد ، و توزيع عمرو الخضري.

وتعد " حفلة " أحدث أغنيات نوال الزغبي فى موسم الصيف الحالى، بعد طرحها فى شهر مارس الماضى أغنية "لسه باجي على بالك" التي قدمتها باللهجة المصرية وحققت ملايين المشاهدات ، وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى وتوزيع نور.