أظهر استطلاع للرأي أن غالبية الألمان قلقون من انقطاع التيار الكهربائي في الشتاء.

وفي الاستطلاع الذي أجراه معهد "سيفي" لقياس مؤشرات الرأي ونشرته بوابة "واتسون" الإخبارية ، أجاب 53% من الألمان على سؤال "ما مدى قلقك من انقطاع التيار الكهربائي في الشتاء المقبل بسبب أزمة الطاقة؟" بـ"كبير جدا" أو "كبير إلى حد ما". في المقابل أجاب 35% آخرون بأن قلقهم من ذلك "ضئيل للغاية" أو "ضئيل إلى حد ما".

ويشعر الشباب على وجه الخصوص بالقلق، حيث قال 60% من الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 29 عاما إن قلقهم من احتمال انقطاع الكهرباء في الشتاء "كبير للغاية" أو "كبير إلى حد ما"، بينما بلغت نسبتهم بين من تتراوح أعمارهم بين 30 و49 سنة 46%.

وقال 28% من أكثر من 5000 شخص شملهم الاستطلاع عبر الإنترنت إنهم اتخذوا احتياطات بالفعل لمواجهة أزمة محتملة في الكهرباء. في المقابل أجاب بـ"لا" 69% من الألمان على سؤال "هل اتخذت بالفعل تدابير خاصة للاستعداد في حالة انقطاع التيار الكهربائي (على سبيل المثال تجهيزات للطورائ، أو شراء مصباح أو موقد يعمل بالغاز)؟". وأجاب 3% بـ"لا أعرف".

وفي ضوء أزمة الطاقة تتردد تحذيرات متفرقة منذ أسابيع من انقطاع محتمل للتيار الكهربائي في الشتاء: على سبيل المثال أعربت الرابطة الألمانية للمدن والبلديات عن مخاوفها من ذلك في عطلة نهاية الأسبوع، مبررة مخاوفها من أخطار زيادة التحميل على شبكة الكهرباء إذا تم توصيل العديد من أجهزة التدفئة الكهربائية التي تم بيعها هذا العام بالشبكة في حال نقص إمدادات الغاز. ومع ذلك يرى الخبراء أن انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع أمر غير وارد.