سمحت الولايات المتحدة الشهر الماضي بلقاحات خاصة بأوميكرون، ولكن بالنسبة لمن هم على دراية بأساليب العمل في صناعة الأدوية، تسببت الرسائل في حرقة معوية كبيرة وأثارت مجموعة من الأسئلة التي لم تتم الإجابة عليها، وفقا لما ذكر تقرير لصحيفة ((كايزر هيلث نيوز)).

وقال التقرير إن الجرعات المحدثة تزيل بسهولة العائق "الآمن والفعال" للحصول على إذن الحكومة. "ولكن في العالم الحقيقي، هل اللقاحات الخاصة بأوميكرون أكثر حماية بشكل ملحوظ --وبأي طريقة-- من لقاحات كوفيد الأصلية التي أخذها الكثيرون بالفعل؟" تساءل التقرير.

وأضاف "وبما أن الحكومة الفيدرالية تشتري هذه اللقاحات الجديدة -- والعديد من اللقاحات الأصلية التي تم شراؤها بالفعل قد لا تجد طريقها أبدا إلى أحضان دافعي الضرائب-- فهل يستحق السعر وهو 3.2 مليار دولار أمريكي هذه الفائدة غير الواضحة؟ وخاصة أن هذه الأموال تم سحبها من جهود الاستجابة الأخرى لكوفيد مثل الاختبار والعلاج".