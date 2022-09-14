قال عدد من خبراء الصحة إن آلام المفاصل شائعة لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا، مشددين على أهمية التحدث إلى الطبيب حول هذا الموضوع بدلاً من العلاج الذاتي اللانهائي.

كشف استطلاع جديد أجرته جامعة "ميشيغان" الأمريكية حول آلام المفاصل وتأثيرها أن 70% من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا يعانون من آلام المفاصل على الأقل في بعض الأحيان، ونحو 60% تأكدت إصابتهم بشكل من أشكال التهاب المفاصل.

ومن بين أولئك الذين يعانون من أعراض التهاب المفاصل، قال حوالي 45% إنهم يعانون من الألم كل يوم، وقال 49% إن الألم يحد من أنشطتهم المعتادة.

وقالت الدكتورة إنديرا فينكات، الأستاذ في كلية الطب جامعة "ميشيغان": "حوالي 80% ممن يعانون من آلام المفاصل لديهم على الأقل بعض الثقة في قدرتهم على إدارتها بأنفسهم، وحوالي 66% يفعلون ذلك باستخدام مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية مثل الأسبرين، أو الأسيتامينوفين (تايلينول)، أو الإيبوبروفين (موترين، أو أدفيل). وأفاد حوالي 26% بتناول مكملات، مثل الجلوكوزامين أو شوندروتن".

وأضافت: "يستخدم حوالي 19% حقن الستيرويد، و14% يتناولون المنشطات عن طريق الفم، و4% يستخدمون الأدوية المضادة للروماتيزم المعدلة للأمراض"؛ للتخفيف من آلام المفاصل.

وحذر الباحثون أن هناك مخاطر كبيرة مرتبطة بالعديد من خيارات العلاج تلك، خاصة عند تناولها على المدى الطويل أو مع أدوية أخرى.