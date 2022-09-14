أفاد السكرتير الصحفي لرئيس كازاخستان، روسلان زيلديباي، بأن الاقتراح الذي قدمه برلمانيون بإعادة استخدام اسم العاصمة الكازاخية السابق (أستانا) تم إدراجه في مشروع قانون دستوري بموافقة رئيس الدولة.

وقال زيلديباي- وفق ما نقلته وكالة أنباء "كازينفورم" الكازاخية، إن عددًا من نواب البرلمان اقترحوا في وقت سابق إعادة استخدام اسم العاصمة الكازاخية السابق (أستانا)، وأن الاقتراح أُدرج في مشروع قانون دستوري بموافقة رئيس الدولة.

وسلط زيلديباي الضوء على أن الرئيس الكازاخي يدعم الدور الرئيسي لنور سلطان نزارباييف، الرئيس الأول لكازاخستان عقب تفكيك الاتحاد السوفيتي، في تعزيز الدولة الحديثة في البلاد وبناء العاصمة باعتبارها حقيقة تاريخية.