كشفت سويسرا اليوم الأربعاء عن رغبتها في استضافة بطولة أوروبا 2025 لكرة القدم للسيدات قائلة إنها تملك كل المقومات لتنظيم هذه البطولة القارية الرفيعة التي ينافس فيها 16 فريقا.

وقالت ماريون دوب المشرفة على هذا الملف في الاتحاد السويسري لكرة القدم "لدينا بنية تحتية جيدة وموجودة بالفعل، مثل الاستادات والفنادق وملاعب التدريب والمطارات وأنظمة النقل.

"هناك مسافات قصيرة بين المدن ويستمتع بلدنا بالاستقرار السياسي والمالي والأمني".

وتضم خطة الاستضافة مدن بازل وبيرن وجنيف ولوزان ولوسيرن وسيون وسانت جالن وثون وزوريخ.

وحققت نسخة هذا العام في إنجلترا نجاحا كبيرا من حيث الحضور الجماهيري والمشاهدة التلفزيونية.

وسيكون الموعد النهائي للتقدم بعروض في 12 أكتوبر تشرين الأول حيث تسعى بولندا وفرنسا أيضا لاستضافة بطولة أوروبا بالإضافة إلى عرض مشترك من السويد والدنمرك والنرويج وفنلندا. وكانت أوكرانيا قد أبدت اهتمامها أيضا باستضافة البطولة قبل الغزو الروسي.

وستختار اللجنة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) العرض الفائز في 25 يناير كانون الثاني.