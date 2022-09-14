باعت الدولة الألمانية كل حصصها المتبقية في رأسمال مجموعة الخطوط الجوية لوفتهانزا الذي انضمت إليه بنسبة عشرين بالمئة في 2020، خلال خطة إنقاذ ضخمة في مواجهة جائحة كوفيد-19.

وقال "صندوق الاستقرار الاقتصادي" الهيئة العامة التي تملك هذه الأسهم إنه "باع آخر أسهمه (...) لمستثمرين دوليين".

ورحبت يوتا دونغيس مديرة الصندوق "بانتهاء مساهمة" صندوق الاستقرار. وقالت إن "الشركة اأصبحت مجددا بأيدي القطاع الخاص".

وأنقذت الحكومة الألمانية "لوفتهانزا" من الإفلاس في حزيران/يونيو 2020 عندما تضررت بشدة من جائحة كوفيد.

ومنحت برلين المجموعة خطة مساعدات ضخمة بقيمة تسعة مليارات يورو، بما في ذلك دخولها بنسبة 20 بالمئة إلى رأس المال.

لكن السلطات أكدت دائما أن هذه المشاركة موقتة وستتوقف مع تحسن الوضع.

وجاء الإعلان بعد عمليتي بيع أدّتا إلى خفض المساهمة العامة إلى 14,09 بالمئة في 2021 و9,92 بالمئة في تموز/يوليو الماضي.

وجلبت عملية البيع الأخيرة لهذه الأسهم 1,07 مليار يورو إلى الدولة وكانت مربحة لها بشكل عام.

وقال صندوق الاستقرار في بيانه إن "خطة المساعدات الحكومية ساعدت الشركة بنجاح على تجاوز هذه الأزمة".