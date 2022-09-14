أكدت الأمينة العامة للأونكتاد ريبيكا جرينسبان، أهمية الحاجة إلى تحقيق الاستقرار في أسواق الحبوب والأسمدة بالعالم، مشيرة إلى أن توقيع اتفاقين في إسطنبول في 27 يوليو الماضي سهل تصدير الحبوب والأسمدة دون عوائق من أوكرانيا وروسيا، مشددة على أن الاتفاقين كانا ضروريين لنكون قادرين على جعل الغذاء في متناول ملايين الناس في العالم.

وذكر مركز إعلام الأمم المتحدة، أن جرينسبان أوضحت أن الأمم المتحدة تعمل بجد على تفعيل الاتفاقين من أجل أن تنخفض أسعار المواد الغذائية على الصعيد العالمي..وذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقدته مع منسق مبادرة حبوب البحر الأسود أمير عبد الله عبر الفيديو من جنيف.

وشددت أمينة عام "الأونكتاد" ـ التي ترأس فريق عمل الأمم المتحدة المعني بتيسير الحصول دون عوائق على الغذاء من أوكرانيا والأسمدة من الاتحاد الروسي ـ على أهمية تخفيف المعاناة عن 1.6 مليار شخص في العالم يواجهون تكلفة ارتفاع الأسعار، خاصة الغذائية منها.

وقالت إن أسعارا مرتفعة تعني أن برنامج الأغذية العالمي، سيكون قادرا على شراء كمية أقل من الحبوب، لذلك، كان من المهم جدا توفير الوصول للبرامج الإنسانية التي يقودها برنامج الأغذية العالمي للذهاب إلى البحر الأسود، والقدرة على تصدير الحبوب من أوكرانيا وأيضا شراء المزيد من الحبوب لأن الأسعار كانت تنخفض.

وأكدت المسؤولة الأممية على أن الأسمدة مهمة للعالم للحصول على ما يكفي من الغذاء في موسم الحصاد المقبل ونحن مستمرون في موسم البذر في نصف الكرة الشمالي، إذا لم نتمكن من حل هذه المشكلة الملحة، فإنها ستؤثر على الوضع وتحدث أزمة غذائية في المستقبل.