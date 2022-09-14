أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين عن اقتراح تشريعي لفرض ضرائب غير متوقعة على شركات الطاقة في خطاب أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورج.

وأضافت أن الرسوم يمكن أن توفر أكثر من 140 مليار يورو(6ر139 مليار دولار) ، للدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي لدعم الأسر والشركات التي تكافح، وسط ارتفاع أسعار الطاقة".

وتابعت "في هذه الأوقات، يجب تقاسم الأرباح وتخصيصها إلى هؤلاء الذين يحتاجونها بشدة".

وسيتم تطبيق الإجراءات على منتجي الكهرباء من غير الغاز، بالإضافة إلى شركات الوقود الأحفوري ، التي كانت تستفيد بشكل غير متناسب من ارتفاع الأسعار، في الأشهر الأخيرة.

والرسوم، التي لا يزال يتعين الموافقة عليها من قبل العواصم الأوروبية، هي جزء من مجموعة من الإجراءات، الرامية إلى معالجة ارتفاع أسعار الطاقة على مستوى أوروبي.