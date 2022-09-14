قدم سفيرنا لدى تركيا وائل العنزي اوراق اعتماده الى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مراسم عقدت بالقصر الرئاسي في العاصمة أنقرة.

وقالت سفارة دولة الكويت في بيان تلقت وكالة الانباء الكويتية (كونا) نسخة منه اليوم الاربعاء ان السفير العنزي بحث خلال اللقاء سبل تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز كافة سبل التعاون في الكثير من المجالات الاقتصادية والصحية والأمنية والتعلمية.

وأشارت إلى أن اللقاء استعرض الحرص على تبادل الزيارات بين القيادات والتأكيد على الروابط الأخوية المترسخة والممتدة بين القيادات وشعب البلدين.

ونقل السفير العنزي تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد إلى الرئيس رجب طيب اردوغان .

واشاد السفير العنزي بمدى عمق العلاقات الممتدة لأكثر من 50 عاما بين البلدين واصفا هذه العلاقات بأنها نموذجية فيما أكد وجود امكانيات تعاون واسعة في الكثير من المجالات ينتظر استغلالها بالشكل الأمثل.