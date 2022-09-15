ما آثار مشاهدة التلفاز بشكل مفرط لعقلك وجسمك؟



من الاستمتاع بمشاهدة المسلسلات قبل النوم، إلى تناول الطعام أمام التلفاز على الأريكة، تحول هذا النمط إلى أسلوب حياة بالنسبة إلى الكثيرين دون الانتباه إلى آثاره السلبية.

ولسوء الحظ، فإن وسيلة الترفيه عن النفس الميسورة هذه، يمكن أن تحدث ضررا في الصحة العامة للفرد. ويكشف الخبراء ما الذي يمكن أن تسببه عادات مشاهدة التلفاز لساعات طويلة من مشكلات عقلية وجسدية:



- الدماغ: يقول د.بال أثوال، استشاري طب الأعصاب في مستشفى ويلينغتون: «هناك أدلة محدودة تشير إلى أن مشاهدة التلفزيون بنهم له تأثير سلبي على صحة الدماغ.

ومع ذلك، كانت هناك دراسات أولية تشير إلى أنه يمكن أن يقلص كمية المادة الرمادية في الدماغ مع تقدمنا في العمر، وهي عملية مرتبطة بالخرف وأمراض الدماغ التنكسية الأخرى، نظرا لكونها سلوكا مستقرا غير محفز».



- العقل: يقول فيل شاربلز، المعالج في خدمة العلاج عبر الإنترنت livelife: «عند النظر إلى تأثير مشاهدة الكثير من التلفاز على صحتنا العقلية، هناك بحث كشف عن وجود علاقة بين الشراهة في المشاهدة والاكتئاب والفراغ والمزاج السيئ.

كما يقترح أيضا أن أولئك الذين يعانون من الاكتئاب أو القلق قد يكونون أكثر عرضة ليجدوا أنفسهم يشاهدون التلفاز بإفراط، ما يكون له تأثير غير مباشر على صحتهم الجسدية أيضا».



- العيون: التحديق في الشاشة طوال اليوم يمكن أن يؤثر بالتأكيد على عينيك. وتقول الطبيبة العامة ومدربة الصحة العقلية، د.هانا باتيل من drhanapatel: «يمكن أن تؤدي مشاهدة التلفاز بشكل مفرط إلى إجهاد العين، وتشمل أعراض ذلك صعوبة التركيز، والصداع، وعدم وضوح الرؤية أو ازدواجها، وحرقان أو حكة في العينين».



- الجسم: وفقا للدكتورة سارة ديفيز، فإن مشاهدة التلفاز كثيرا قد يضر عضلاتنا وصحة القلب والأوعية الدموية بشكل خطير.

وشرحت: «عندما ترتخي على الأريكة، هناك في البداية زيادة مفاجئة في إطالة الأنسجة الرخوة، تليها زيادة بطيئة ولكن مستمرة في طول الألياف أثناء جلوسك في هذا الوضع المترهل لفترة طويلة.

وببساطة، تستمر أنسجتنا الرخوة في الإطالة عند التمدد على الأريكة، حتى عندما تكون مستلقيا بلا حراك.

وعندما تنهض أخيرا من الأريكة، تستغرق ألياف الكولاجين في الأنسجة الرخوة وقتا لاستعادة طولها الأصلي، وهذا هو السبب في أنك قد تشعر بالتصلب لبضع ثوان أو دقائق مع التحرك».

المصدر: «إندبندنت»

