استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د.محمد الفارس رئيس نقابة العاملين في القطاع النفطي الخاص سعود العنزي وعدد من اعضاء النقابة.

ووعد الفارس، خلال اللقاء، بأنه سيبذل كل جهد لدعم مطالب العمالة الوطنية في القطاع النفطي الخاص ويسعى لمساواتهم بباقي الشركات النفطية طبقا لما نصت عليه اللوائح والقوانين.

واستعرض اللقاء التباحث حول عدد من المطالب العمالية المستحقة التي قدمتها النقابة، وقد ابدى الوزير الفارس تعاونه الكامل لبحث المطالب والإيعاز لمن يلزم بالرد على مطالبات النقابة بوقت محدد.

وتأتي الزيارة للوزير الفارس في اطار الجهود التي تقوم بها النقابة لمتابعة حقوق العمال والتأكيد على دور العاملين في القطاع النفطي الخاص من ابناء الكويت في دفع عجلة التنمية وضرورة تحقيق مطالبهم العادلة.