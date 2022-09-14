تقدم رئيس ديوان الخدمة المدنية د. عصام الربيعان بجزيل الشكر إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الاحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة نيل الثقة الغالية لتولي رئاسة ديوان الخدمة المدنية، متمنياً "أن أكون عند حسن ظنهم في خدمة وطننا الحبيب والشعب الكويتي".

وقال إنه سيتواصل مع جميع المواطنين عبر حسابه الرسمي على تويتر فيما يتعلق بالخدمة المدنية و شؤون التوظف تنفيذاً لتوجيهات وتعليمات سمو ولي العهد في العمل المباشر لتسهيل مصالح المواطنين وتذليل الصعوبات.

وأضاف: يسعدني تلقي أي ملاحظات او شكاوي والرد عليها في العام أو متابعة حل المشكلات في الخاص، وهذا امتداد للقاءاتنا المباشرة في الديوان خلال ساعات العمل الرسمي.