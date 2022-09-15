

في إطار الحملة التي أطلقتها البلدية بتوجيهات ومتابعة مباشرة من قبل مديرها العام م.أحمد المنفوحي، وبالتعاون مع قوة الإطفاء في جميع المحافظات للكشف على السراديب المستغلة تجاريا مخازن بالمخالفة للوائح والقوانين وعدم السماح باستغلال البناء لغير الغرض المرخص من أجله لخطورة استخدامه على الأرواح والممتلكات، وفي إطار مواصلة الجولات التفتيشية المكثفة للفرق الرقابية، قام فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة حولي برصد سردابين مخالفين بمنطقة حولي يتم استخدامهما في تخزين ملابس وأدوات كهربائية، فضلا عن إغلاق محلين في السالمية.



وفي هذا السياق، أوضح رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة حولي إبراهيم السبعان أن الفريق الرقابي قام على الفور باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخزنين بإغلاقهما لاستغلال المخزنين في غير الأغراض المرخصة من أجلها باستغلالهما في تخزين الملابس والأدوات الكهربائية من دون ترخيص من البلدية، مشيرا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال السردابين بإغلاقهما وتوجيه إنذارين لصاحبي العقارين بإخلائهما وإزالة أسباب المخالفة والإغلاق، وإلا فسيتم وضع بلوك على العقارين.



ولفت إلى تواصل الفريق الرقابي لجولاته التفتيشية بكل مناطق المحافظة لرصد السراديب المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين للاشتراطات والضوابط المعمول بها في البلدية.



من جانب آخر، أوضح السبعان أن الفريق الرقابي ومن خلال جولاته التفتيشية على المحلات بمنطقة السالمية للتأكد من التزامها بالاشتراطات والضوابط المعمول بها في البلدية قام بإغلاق محلين لمزاولة أنشطة غير مذكورة بالترخيص.