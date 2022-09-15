أعلنت علامة لكزس الفاخرة أنه قد بقي قرابة الشهر على آخر موعد للمشاركة في «جائزة لكزس للتصميم» المرموقة للعام 2023.

وتقدم هذه المنافسة العالمية للتصميم منصة قيمة للمصممين المبدعين في جميع أنحاء العالم لاستعراض مواهبهم ودعم أفكارهم الإبداعية التي تسهم في صناعة مستقبل أفضل للجميع.

وتنظم النسخة الحادية عشرة من هذه الجائزة هذا العام تحت شعار «التصميم من أجل غد أفضل»، وسيكون آخر موعد لتقديم طلبات المشاركة فيها بتاريخ 16 أكتوبر 2022.



وينبغي للراغبين في المشاركة في «جائزة لكزس للتصميم» لهذا العام من الجيل القادم من المصممين والمبدعين، التفكير في كيفية دمج أفكارهم الإبداعية مع ثلاثة مبادئ أساسية من علامة لكزس الفاخرة، وهي «التوقع» و«الابتكار» و«التأثير»، وكذلك يشترط في أفكارهم وتصاميمهم أن تكون قادرة على توقع التحديات العالمية التي ستواجهها المجتمعات، وأن تطرح أفكارا وطرقا مبتكرة لصناعة مستقبل مستدام، وأن تكون قادرة على تحقيق السعادة للجميع.



وسيستفيد كل من الفائزين الأربعة من تمويل تبلغ قيمته نحو 21.100 دولار لتطوير نماذجهم الأولية بتوجيه من نخبة من خبراء التصميم العالميين، وذلك للمساعدة في ترجمة رؤاهم على أرض الواقع، ما يمكنهم من بدء حياتهم المهنية وتقديمهم لمجتمع التصميم العالمي عبر وسائل الإعلام العالمية.



وقال كي فوجيتا، الممثل الرئيس للمكتب التمثيلي لشركة تويوتا في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: نؤمن في لكزس بقوة الإبداع والتصميم في تغيير العالم وتحقيق مستقبل أفضل للجميع.

وتشكل «جائزة لكزس للتصميم» فرصة لتعزيز هذا المفهوم ومواصلة شغفنا من خلال ابتكار تجارب مذهلة.

ونحن فخورون بدعم الجيل الجديد من المبدعين، من خلال تزويدهم بمنصة لاستكشاف أفكارهم وصقلها وتطويرها بمساعدة نخبة من المصممين والمبدعين ذوي الشهرة العالمية في عدد من المجالات، إلى جانب إتاحة الفرصة لهم لعرض تصاميمهم وإبداعاتهم على الساحة العالمية.



وأضاف: تلقينا حتى الآن العديد من المشاركات المفعمة بالابتكار والإبداع، ونتطلع إلى مشاركة المزيد من المواهب الطموحة في الأسابيع المقبلة.

وأود أن أشكر فريق «جائزة لكزس للتصميم» على شغفهم وعملهم الدؤوب، وكذلك أشكر عملاءنا العالميين الأوفياء، لكونهم مصدر إلهامنا الأكبر في سعينا لصياغة تجارب مذهلة للجميع.



وتواصل علامة لكزس الفاخرة بحثها المستمر عن أفكار مبتكرة تسهم في صناعة مستقبل مزدهر للجميع، من خلال المزج بين قوة التصميم والتكنولوجيا المتقدمة.

واستقطبت «جائزة لكزس للتصميم» في العام الماضي أكثر من 1726 مشاركة من 57 دولة، وحظيت مفاهيم وتصاميم المتأهلين للتصفيات النهائية بالإشادة لتفاعلها الإبداعي بين التصميم والتكنولوجيا. ومن المقرر قريبا إصدار القائمة الكاملة للخبراء والحكام لنسخة هذا العام من الجائزة.



وتستضيف علامة لكزس الفاخرة ندوات توجيهية عبر الإنترنت للمصممين في جميع أنحاء العالم الذين يعتزمون التقدم للمشاركة في «جائزة لكزس للتصميم» للعام 2023.

وستوفر هذه الندوات فرصة للحصول على فهم أفضل للهدف من الجائزة، ومعرفة المزيد حول كيفية المشاركة، كما ستتضمن حلقة يناقش من خلالها الفائزون في الأعوام السابقة مشاركاتهم وتجاربهم.



مواعيد الندوات:



٭ الجمعة، 16 سبتمبر: الساعة 19:00 بتوقيت الإمارات/ الساعة 18:00 بتوقيت السعودية.



٭ الأربعاء، 21 سبتمبر: الساعة 07:00 بتوقيت الإمارات/ الساعة 06:00 بتوقيت السعودية.



يشترط التسجيل قبل مواعيد الندوات، علما أن المشاركة مجانية.



لمزيد من التفاصيل والتسجيل يرجى زيارة: https://forms.gle/UF4vipJrpW4YPsY39