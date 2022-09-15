في إطار دعمها المستمر لذوي الاحتياجات الخاصة، وتماشياً مع خطتها الاستراتيجية لتطبيق سياساتها للمسؤولية الاجتماعية استضافت شركة الخطوط الجوية الكويتية مقهى 312 في مقر الشركة الرئيسي الكائن بمنطقة الضجيج، خلال الفترة من 11- 22 سبتمبر 2022.

وفي هذا الصدد، قال مدير دائرة الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة خالد البستان: يسر «الكويتية» استضافة مقهى 312 والذي يعد الأول من نوعه في الكويت والمنطقة، حيث يعمل بطاقم عمل كامل مكون من 16 شخصا من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث رأت الشركة أن هذه الخطوة تعد مهمة وجادة في دعم المواهب من هذه الفئة الغالية على قلوبنا جميعا، وضمن مساعيها الدؤوبة لرعايتهم وتشجعيهم ومنحهم الفرصة للانخراط في سوق العمل.



وأضاف: تؤكد «الكويتية» توفير جميع سبل الراحة ومد يد العون لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث إنها كانت وما زالت تولي اهتماما خاصا بقضايا ذوي الاحتياجات الخاصة والمساهمة في تقديم كل سبل الراحة لهم، وذلك من خلال تقديم خصومات لهم ولأقاربهم من الدرجة الاولى وتخصيص كاونتر لهم ومنحهم أولوية الدخول على متن الطائرة.

من جانبه، تقدم صاحب الفكرة ومدير مقهى 312 طارق عابدين بالشكر الجزيل للمسؤولين في «الكويتية» على تعاونهم الملموس والجاد في دعم ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة ولما يبذلونه من جهود حثيثة في المساهمة على دمج هذه الفئة بالمجتمع عبر منحهم الفرصة لإبراز قدراتهم وإمكاناتهم، متمنيا للطائر الأزرق دوام التوفيق والسداد في مسيرته المقبلة.