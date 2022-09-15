قبل ان يتخلص السوريون من تداعيات جائحة «كورونا» نهائيا، ظهر مرض «الكوليرا» ليهدد ما تبقى من منظومتهم الصحية المتهالكة، حيث ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن «الكوليرا» الى سبعة أشخاص على الأقل وتجاوز عدد الاصابات الـ 53، وفق حصيلة وزارة الصحة السورية، في وقت تحدثت مصادر أخرى عن مئات الإصابات في مختلف المناطق وأطلقت منظمات اغاثية تحذيرا من احتمال اصابة آلاف الاشخاص خصوصا في المناطق المعدمة والمخيمات في الشمال.



وأكدت الوزارة أن الإصابات موزعة على خمس محافظات، العدد الأكبر منها في حلب ويقدر بنحو 22 ثم الحسكة فدير الزور فاللاذقية ثم دمشق.



وأفادت عن سبع وفيات، أربع منها في حلب أيضا واثنتان في دير الزور وواحدة في الحسكة.



ودعت الوزارة المواطنين إلى ضرورة اتباع إجراءات وسلوكيات الصحة العامة مثل غسل اليدين وشرب المياه من مصدر آمن وغسل الفواكه والخضار بشكل جيد وطهي الطعام وحفظه بدرجة الحرارة المناسبة.