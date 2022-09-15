دقت الأمم المتحدة ناقوس الخطر مجددا، وحذرت في تقرير جديد من خطر تصاعد القتال الدامي على نطاق واسع مرة أخرى في سورية بعد اندلاع مواجهات على عدة جبهات قتال في جميع أنحاء البلاد في الأشهر الأخيرة.



وقال باولو سيرجيو بينيرو رئيس لجنة التحقيق بشأن سورية التابعة للأمم المتحدة «لا تستطيع سورية تحمل العودة إلى القتال على نطاق أوسع لكن هذا هو ما قد تتجه إليه».



وخلص التقرير المؤلف من 50 صفحة إلى أنه على الرغم من الهدوء الذي تشهده العديد من جبهات القتال في السنوات الأخيرة، فقد زادت «الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الأساسية والقانون الإنساني» في جميع أنحاء البلاد خلال الأشهر الستة الماضية.



وأشار التقرير إلى اندلاع قتال في شمال شرق سورية وشمال غربها تسبب في سقوط عشرات القتلى من المدنيين وحد من إمدادات الغذاء والماء.



وقال عضو اللجنة هاني مجلي إنها وثقت خلال الأشهر الثلاثة الماضية على وجه الخصوص شن المقاتلات الروسية المزيد من الغارات على المناطق الآهلة بالمدنيين التي تسيطر عليها المعارضة.



وأضاف بينيرو للصحافيين في جنيف «كان لدينا اعتقاد في وقت ما أن الحرب انتهت تماما في سورية» لكن الانتهاكات الموثقة في التقرير تثبت عكس ذلك.



وفي السياق، قالت مفوضية الأمم المتحدة في سورية إن الضربة الجوية الإسرائيلية على مطار دمشق في يونيو الماضي أوقفت وصول مساعدات المنظمة للمحتاجين من السوريين نحو أسبوعين.



وقالت المفوضة لين ولتشمان للصحافيين في جنيف إن تلك الغارة «أدت إلى تعرض البنية التحتية لأضرار بالغة وتسببت في إغلاق المطار لمدة تقترب من أسبوعين أو 13 يوما».



وتابعت هذا «يعني تعليق تسليم الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية بالغة الأهمية».