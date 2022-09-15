عبدالله قنيص



احتجز شابان كويتيان (23 و24 عاما) في نظارة مخفر ابو حليفة على خلفية اعتدائهما بالضرب على رجلي امن ومقاومتهما الى جانب حيازة حبوب مخدرة، كما جرى تحرير مخالفة لأحدهما بعنوان الاستهتار والرعونة واحالة مركبة رباعية الى كراج الحجز.



وحول تفاصيل القضية، قال مصدر امني لـ «الأنباء» ان رجلي دورية شاهدا مركبة سلفر موديل 2020 تعرقل حركة السير في الشارع الفاصل بين المهبولة وابوحليفة، وعليه تقدم رجل امن وطلب من قائد المركبة وكان برفقته آخر رخصة القيادة ودفتر المركبة لتحرير مخالفة، الا انه رفض وقام بالهرب وعلى مرأى ومسمع من رجل الامن ومرافقه تعمد التشفيط، وعليه تم ملاحقة المركبة واجبار قائدها على التوقف لينزل قائدها ومرافقه ويعتديان على رجلي الامن.



وأردف المصدر: جرى طلب اسناد واحكام السيطرة على الشابين، حيث تبين انهما في حالة غير طبيعية، وبتفتيش المركبة عثر بداخلها على 4 حبات لاريكا وتم الطلب من رجلي الامن المجني عليهما مراجعة مستشفى العدان لتقديم تقرير طبي، بعدما اكد احدهما انه تعرض للكمة قوية في الوجه واعتداء آخر، وتضمن التقرير خدوشا طولية على اليد اليمنى لاحد العسكريين وسحجات واشتباه في كسر اسنان الآخر.