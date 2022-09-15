أسامة أبوالسعود



في إطار سعي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لتطوير الخدمات المقدمة لجمهور المعتمرين، وانطلاقا من رؤيتنا الريادة في العمل الإسلامي وتحقيقا لمشروعها الرائد «قوافل المعتمرين من الخارج» قام محمد ناصر المطيري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الإعلام والعلاقات الخارجية بالاجتماع مع مسؤولي وزارة الداخلية للتباحث حول إجراءات تسهيل دخول وخروج قوافل المعتمرين.



يذكر أن مشروع قوافل المعتمرين وهو استقبال المعتمرين من الخارج يجعل الكويت محطة ترانزیت لهم، الأمر الذي يساهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني ويكون من ضمن روافد التنمية في الدولة خصوصا في ظل رؤية الكويت 2030.