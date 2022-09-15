عاطف رمضان



قامت وزارة التجارة والصناعة بإغلاق أحد محلات تبديل الإطارات في منطقة الشويخ الصناعية لبيعه إطارات مستعملة.



وتم ضبط كمية كبيرة من الإطارات المستعملة خلال جولة لفريق الوزارة في منطقة الشويخ الصناعية قام المخالف بإخفائها خلف المحل، حيث قام فريق الطوارئ بحصر الكمية المضبوطة وإغلاق المحل واستكمال الإجراءات القانونية بحق المخالف.



وفي سياق متصل، قامت وزارة التجارة والصناعة بتحرير محضر ضبط غش تجاري لأحد المطاعم في منطقة السالمية لقيامه باستخدام مواد غذائية منتهية الصلاحية في إعداد الوجبات التي يقوم بتقديمها للمستهلكين، حيث قام المخالف بإعداد وجبات للحمية الغذائية وبيعها ليقوم بذلك بغش المستهلك واستخدام أغذية فاسدة.



وقد تم ضبط كمية كبيرة من الأغذية منتهية الصلاحية ووجبات مغلفة وجاهزة للتوزيع بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والتغذية وتم تحرير محضر ضبط بالغش التجاري وعدم وجود بلد منشأ وعدم وضع قائمة اللحوم المستخدمة.