القضاء ينظر في طعون شطب المرشحين اعتبارا من اليوم الخميس

مريم بندق



كشفت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» عن أن البت في الطعون المقدمة من المرشحين الذين تم شطبهم للمحكمة الإدارية بناء على أدلة يقينية الأسبوع المقبل.

وقالت إن الحكومة فتحت الباب على مصراعيه للطعن في قرارات اللجنة القضائية التي كلفت بالتدقيق في البيانات المقدمة من المرشحين، وإن القضاء ينظر في طعون شطب المرشحين اعتبارا من اليوم.

وأوضحت مصادر خاصة لـ«الأنباء» أن المرشحين الحاصلين على أحكام برد الاعتبار وتم شطبهم حسب نصوص «قانون المسيء» لن يلغى شطبهم، حيث انه لم يرد نص على رد الاعتبار ضمن بنود القانون.

وقالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ«الأنباء» إنه تم تحديد جلسات لنظر الطعون على وجه السرعة لتمكين المرشحين في حالة رفع الشطب عنهم من مواصلة إجراءات الترشح وخوض الانتخابات.

القضاء ينظر في طعون شطب المرشحين اعتباراً من اليوم الخميس

علمت "الأنباء" أن القضاء ينظر في طعون شطب المرشحين اعتباراً من اليوم الخميس .

وقالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ "الأنباء" إنه تم تحديد جلسات لنظر الطعون على وجه السرعة لتمكين المرشحين في حالة رفع الشطب عنهم من مواصلة إجراءات الترشح وخوض الانتخابات.