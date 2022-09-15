نعت وزارة الإعلام الإعلامي عامر السحلول الذي يعد أحد مؤسسي ديوانية شعراء النبط والذي وافته المنية أمس الثلاثاء بعد رحلة عطاء طويلة وجهود مثمرة جعلت من ديوانية شعراء النبط ميراثا حضاريا مهما حافظا لأحد أبرز الجوانب المهمة والحيوية في التراث الكويتي.



ونقلت المتحدث الرسمي لوزارة الإعلام أنوار مراد، في بيان صحافي لـ «كونا» اليوم الاربعاء، تعازي ومواساة وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري إلى أسرة الفقيد وتضرعه للمولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



وأشارت مراد إلى دور الفقيد في دعم الشعر النبطي والعمل على ازدهاره وتشجيع الناشئة من الشعراء في الكويت والعناية بشعرهم إضافة إلى دوره في إثراء الساحة الإعلامية من برامج كان لها أكبر الأثر في تذوق جماليات الشعر، منها برنامج «ديوانية شعراء النبط» وبرنامج من «أدب البادية» عبر الإذاعة.