ستوكهولم - وكالات : أعلنت رئيسة الوزراء السويدية ماغدالينا أندرسون أنها ستقدم استقالتها فيما يبدو أن كتلة غير مسبوقة مؤلفة من اليمين واليمين المتطرف في طريقها للفوز بالانتخابات العامة.



و اعترفت أندرسون بهزيمتها في الانتخابات، التي اتسمت المنافسة فيها بالتقارب الشديد، لتسلم بذلك تكتل المعارضة اليميني المشكل من أربعة أحزاب النصر والمحاولة الأولى لتشكيل حكومة جديدة.



ومن أصل 349 مقعدا في البرلمان السويدي، يتوقع أن تحصل كتلة اليمين المعارضة على 176 مقعدا بفضل تقدم حزب "ديموقراطيي السويد" اليميني المتطرف، بعد فرز أكثر من 99 بالمئة من الدوائر.



وقالت أندرسون زعيمة الحزب الاشتراكي الديموقراطي في مؤتمر صحافي "يتفوقون بمقعد أو مقعدين ان الغالبية ضئيلة، لكنها مع ذلك غالبية".



أضافت "لذا سأقدم استقالتي الخميس كرئيسة للوزراء. وستوكل مسؤولية مواصلة العملية إلى رئيس مجلس النواب".



وأظهرت النتائج الأولية تقاربا كبيرا وانتظر المسؤولون احتساب اصوات عشرات آلاف الناخبين في الخارج وأخرى أدلي بها في فترة سابقة.



ولم يبق إلا عدد قليل من الأصوات لينتهي الفرز، لكن أندرسون التي كانت أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في السويد عندما تولت المنصب العام الماضي قالت إن النتائج تظهر أن التكتل اليميني قد فاز.



وقدم اليمين مرشحه لتولي رئاسة الوزراء وهو أولف كريسترسون زعيم حزب المعتدلين.



وقال كريسترسون للصحفيين "سأبدأ الآن العمل على تشكيل حكومة جديدة يمكنها إنجاز المهام، حكومة لكل السويد وكل مواطنيها".

ووفقا لأحدث أرقام صادرة عن هيئة الانتخابات، يتفوق التكتل اليميني، المؤلف من المعتدلين والليبراليين والديمقراطيين المسيحيين والديمقراطيين السويديين، بفارق مقعد واحد بعد الانتخابات التي جرت يوم الأحد لكن بدا أنه بصدد الحصول في النهاية على 176 مقعدا من أصل 349 في البرلمان مقابل حصول يسار الوسط على 173 مقعدا.