حنان عبد المعبود

افتتح وزير الصحة أ. د. خالد السعيد المركز الصحي لمنطقة أبو فطيرة السكنية، لتقديم الخدمات الصحية لسكان المنطقة.

وأوضح الوزير السعيد أن افتتاح هذا المركز الذي يقام على مساحة نحو 5000 متر مربع، ويتكون من دورين، سيقدم خدماته لسكان المنطقة البالغ عددهم نحو 12 ألف نسمة.

وأشار إلى أنه مع إفتتاح هذا المركز يصل عدد المراكز في منطقة الأحمدي الصحية إلى 32 مركزا، مجددا تأكيده على أن التوسع في خدمات الرعاية الصحية الأولية، والارتقاء بجودتها، له أثر إيجابي كبير على القطاع الصحي.

وأوضح أن الأيام القليلة القادمة ستشهد افتتاح مركز مدينة صباح الأحمد الصحي C، كما أن العمل جار على استلام مركز الوفرة التخصصي، بالإضافة إلى مركز الفحيحيل الصحي والذي هو قيد التأهيل.

من جهته أوضح مدير منطقة الأحمدي الصحية د. أحمد الشطي أن منطقة الأحمدي الصحية تضم حاليا 32 مركزا صحيا، منها 15 مركزا تعمل بنظام الخفارة، و 13 مركزا تعمل على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى 4 مراكز تخصصية تشمل "الفحيحيل التخصصي، والعدان، والفنطاس , وصباح الأحمد D"

وأضاف د. الشطي أن المركز سيعمل مبدئيا من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة الثانية مساءً، من يوم الأحد إلى الخميس.

وبين د. الشطي أن الخدمات المقدمة في المركز حاليا تشمل عيادة السكري، وعيادة الأمراض المزمنة، وعيادات الطب العام، على يتم زيادة العيادات وتمديد ساعات العمل في المركز بشكل تدريجي وفقا لاحصائيات المراجعين الكرام.