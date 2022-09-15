قام نائب وزير الخارجية السفير مجدي الظفيري صباح اليوم الخميس، بزيارة إلى مقر سفارة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية لدى دولة الكويت حيث قدم واجب العزاء والمواساة في وفاة جلالة الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.

وقد دون الظفيري كلمة في سجل التعازي أعرب خلالها عن خالص تعازيه بوفاة صاحبة الجلالة مستذكرا مآثر ومناقب جلالتها وإسهاماتها التاريخية في خدمة وطنها وشعبها ودورها البارز في توطيد العلاقات الثنائية والتاريخية المتميزة بين دولة الكويت والمملكة المتحدة.

وكان في استقبال الظفيري سفيرة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية لدى دولة الكويت بليندا لويس.