لم يسمح للأميرين هاري وأندرو، اليوم الأربعاء، من تقديم التحية إلى نعش الملكة إليزابيث التي توفيت يوم الخميس الماضي عن 96 عاماً.

وبينما قام أعضاء العائلة المالكة بتقديم تحية الحرب على الموتى، اضطر هاري وأندرو إلى إحناء رؤوسهم.

وعلى الرغم من أن كليهما خدما في الجيش البريطاني، إلا أن الأمير هاري لم يسمح له بتقديم التحية بعد أن تخلى وزوجته ميغان عن العديد من ألقابهما في عام 2021.

أما بالنسبة للأمير آندرو، فهو أيضا خدم في الجيش، لكن تم سحب الرعاية الملكية وإسقاط انتماءاته العسكرية هذا العام بعد اتهامه بقضايا غير أخلاقية.