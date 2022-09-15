في إطار استراتيجيتها الداعمة للمشروعات ذات النفع اليومي المباشر للمستفيد، أطلقت الجمعية الكويتية للوقف الإنساني والتنمية حزمة مشروعات ذات تكاليف ومساهمات منخفضة، دعماً للفئات المحتاجة في عدة دول.

وصرح رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس نصار العبد الجليل بأن تلك المشروعات من فئة إطعام الطعام سواءً للطلاب أو النازحين أو المحتاجين، بما يساهم في وصول أكبر قدر ممكن من المساعدات الغذائية للفئات المحتاجة، دون أعباء على المتبرعين الكرام.

وأوضح العبد الجليل بأن الجمعية قامت بطرح تلك النوعية من المشروعات ابتداءً من 2019، ومن بينها مشروع إطعام جائع في أفريقيا بقيمة 150 فلساً للوجبة، ومشروع إفطار صائم بوجبة تكلفتها 200 فلس، بالإضافة إلى توفير 250 رغيف خبز بقيمة 5 دنانير للنازحين السوريين في المخيمات، ومشروع كوب العدس في فصل الشتاء بتكلفة قدرها 50 فلساً، ومشروع توزيع الأرز بقيمة 200 فلس.

مشيراً إلى أن تلك المشروعات وفرت القوت اليومي الغذائي للعديد من الفئات المحتاجة وفي مقدمتهم النازحين في المخيمات والمحتاجين في بعض دول أفريقيا، مضيفاً أن تلك الفئة من المشروعات حققت نجاحات مميزة وأصبحت نموذجاً للكثير من المؤسسات الخيرية العاملة في مجال تقديم الإغاثات والمساعدات.

ودعا العبدالجليل جموع المحسنين الكرام، إلى التفاعل مع هذه المشروعات ذات المساهمات البسيطة، باعتبارها في متناول الجميع، وأنها تأتي لتعزيز مبدأ التبرع بأي مبلغ حسب استطاعة المتبرع الكريم، مصداقاً لقول رسول الله ﷺ "اتقوا النار ولو بشق تمرة"