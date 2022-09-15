تلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، رسالة تهنئة من سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، بمناسبة عودة سموه إلى أرض الوطن العزيز بعد زيارة خاصة إلى الجمهورية الإيطالية الصديقة هذا نصها:

يسرني أن أرفع إلى مقام سموكم الكريم حفظكم الله ورعاكم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة عودتكم الميمونة إلى أرض الوطن العزيز برعاية من الله وفضله بعد قضاء إجازة خاصة.

كما يسعدني أن أعرب لسموكم حفظكم الله ورعاكم عن بالغ سرورنا وخالص دعواتنا وتمنياتنا لكم بدوام الصحة والعافية كما نسأله تعالى أن يحيط سموكم بكريم عنايته وعظيم رعايته لاستكمال مسيرة الخير والتنمية وأن يديم على وطننا العزيز الأمن والاستقرار ويحقق له المزيد من التقدم والرخاء في ظل قيادة سموكم الرشيدة حفظكم الله ورعاكم.

هذا وقد بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، برسالة شكر جوابية لأخيه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ، ضمنها سموه خالص شكره وتقديره على ما عبر عنه سموه من فيض المشاعر الأخوية الطيبة ومن صادق الدعاء بمناسبة عودة سموه رعاه الله إلى أرض الوطن العزيز بعد زيارة خاصة إلى الجمهورية الإيطالية الصديقة سائلا سموه المولى تعالى أن يحفظ الوطن الغالي ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والرخاء ويسدد خطى الجميع لخدمة الوطن الحبيب وتحقيق الأهداف التنموية والرؤى الطموحة التي تسهم في رقيه وتقدمه وازدهاره وتعزيز مكانته ورفعة شأنه وأن يمتع سموه بوافر الصحة وتمام العافية.