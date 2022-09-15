لم يتوقع زوجان فرنسيان أن خطأ سيتحول إلى ضربة حظ وسيكسبهما حوالي 200 ألف يورو في لعبة اليانصيب "أورو ميليونز" في بداية شهر سبتمبر بعد أن كان الزوج يستخدم نفس الأرقام دائمًا.

في الثاني من سبتمبر، كما يفعل بانتظام، ذهب زوج إلى سوبر ماركت في مدينة غويبافاس الفرنسية ليحاول هذه المرة الفوز بـ 127 مليون يورو.

ولأنه نسي نظارته في البيت ولم يكن يرى بوضوح، أخطأ الزوج في تاريخ ميلاد زوجته الذي تعود على استخدامه في كل مرة بالإضافة إلى تواريخ ميلاد أقاربه.

وفي اتصال مع شركة اليانصيب " Française des jeux "، أكدت المساعدة التنفيذية، فاليري لو بيهان أن "خطأ هذا الرجل غير المقصود مكنه من الحصول على 5 أرقام صحيحة في السحب، بالإضافة إلى نجم محظوظ".

وأضافت أنه "واحد من 6 لاعبين في أوروبا فازوا بحوالي 200 ألف يورو. ولو حالفه الحظ أكثر، وحصل على نجم محظوظ ثانٍ، كان سيفوز بالجائزة الكبرى البالغة 127 مليون يورو".

وتابعت حديثها بالتأكيد على "أنه الفرنسي الوحيد الذي تمكن من الفوز بهذا المبلغ الذي تسلمه يوم الاثنين 12 سبتمبر".

وختمت بالقول: "الزوجان وبعد سنوات من المحاولات، هم سعداء بهذا المكسب الذي وقع بالصدفة ويعتزمان الاستمتاع به مع أحبائهما".

وتشير التقديرات إلى أنه في فرنسا، حوالي 3.5 مليون فرنسي يلعبون لعبة "أورو ميليونز" كل أسبوع.

ومن بينهم العديد من الأشخاص الذي يلعبون دائمًا نفس الأرقام ويقررون عدم الاعتماد على الصدفة من خلال اختيار الأرقام التي ميزت حياتهم.